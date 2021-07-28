Байден: У Путина есть лишь нефть и ядерное оружие, он в тяжелой ситуации – и потому опасен
Президент России Владимир Путин возглавляет страну, у которой есть только нефть и ядерное оружие. Он опасен из-за этой тяжелой ситуации, заявил президент США Джо Байден, выступая в Офисе директора американской нацразведки, передает пресс-служба Белого дома.
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"Когда я встречался с Путиным, у него была настоящая проблема – он возглавлял экономику, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и ничего больше. Ничего больше. Их экономика – это что? Восьмая самая большая в мире?" – сказал Байден.
По его словам, Путин знает, что находится в тяжелой ситуации. "На мой взгляд, это делает его еще более опасным", – считает президент США.
Байден также сказал разведсообществу, что Путин знает: американские разведчики лучше российских. "Он даже может преувеличивать ваши возможности, это хорошо", – добавил американский лидер.
При этом он отметил, что по данным разведки, Россия уже начинает вмешиваться в выборы в Конгресс США, которые запланированы на 2022 год, в частности распространяет дезинформацию. Байден считает такие действия "нарушением суверенитета США".
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