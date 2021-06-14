UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден: Россия откусила столько проблем, что вряд ли пережует

14.06.2021, 09:28
Байден: Россия откусила столько проблем, что вряд ли пережует - Фото
Джо Байден и лидеры G7 (фото - ЕРА)

Россия получила столько проблем, что ей будет трудно их пережевать. Об этом заявил на пресс-конференции после саммита лидеров G7 президент США Джо Байден.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Один из журналистов отметил, что США годами вводит санкции против РФ за злонамеренные действия, однако она не останавливается. Он спросил, как Байден будет действовать, чтобы изменить поведение президента России Владимира Путина.

"Нет никакой гарантии, что вы сможете изменить поведение человека или его страны. Автократы обладают огромной властью и им не нужно отвечать перед народом", – ответил президент США.

Однако Байден сказал, что США будут двигаться в направлении, где Россия имеет собственные проблемы, связанные с экономикой, COVID-19, США и Европой в целом, а также с Ближним Востоком.

"Россия занимается деятельностью, которая, как мы считаем, противоречит международным нормам, но она также откусила некоторые реальные проблемы, которые ей будет трудно пережевать", – добавил он.

Байден также согласился с Путиным, что отношения США и России находятся "в низкой точке". При этом он считает, что страны могут работать вместе, в частности, по вопросу изменения климата, ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также: NBC: Цель Байдена на саммите – послать сильный сигнал Путину, в отличие от Трампа

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин джо байден автократ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 