Байден: Россия откусила столько проблем, что вряд ли пережует

Россия получила столько проблем, что ей будет трудно их пережевать. Об этом заявил на пресс-конференции после саммита лидеров G7 президент США Джо Байден.

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Один из журналистов отметил, что США годами вводит санкции против РФ за злонамеренные действия, однако она не останавливается. Он спросил, как Байден будет действовать, чтобы изменить поведение президента России Владимира Путина.

"Нет никакой гарантии, что вы сможете изменить поведение человека или его страны. Автократы обладают огромной властью и им не нужно отвечать перед народом", – ответил президент США.

Однако Байден сказал, что США будут двигаться в направлении, где Россия имеет собственные проблемы, связанные с экономикой, COVID-19, США и Европой в целом, а также с Ближним Востоком.

"Россия занимается деятельностью, которая, как мы считаем, противоречит международным нормам, но она также откусила некоторые реальные проблемы, которые ей будет трудно пережевать", – добавил он.

Байден также согласился с Путиным, что отношения США и России находятся "в низкой точке". При этом он считает, что страны могут работать вместе, в частности, по вопросу изменения климата, ситуации на Ближнем Востоке.

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Марк Сировой

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