NBC: Цель Байдена на саммите – послать сильный сигнал Путину, в отличие от Трампа
Президент США Джо Байден намерен послать "сильный сигнал" лидеру России Владимиру Путину на саммите в Женеве. Об этом сообщил каналу NBC источник, знакомый с планированием встречи президентов.
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По данным источника канала, Белый дом ставит ключевой цель, чтобы Байден передал Путину "сильный сигнал", в отличие от "дружелюбных отношений", которые прогнозировал после первой встречи с лидером РФ 45-й президент США Дональд Трамп.
Источники канала из Белого дома рассказали, что на саммите будут работать две группы – одна будет чуть больше другой. Они не уточнили, планируется ли встреча Байдена с Путиным один на один – без помощников и советников.
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Белый дом ранее коммуницировал, что Байден планирует решить ряд спорных вопросов с Путиным: связанные с РФ кибератаки, усиление российской агрессии против Украины, нарушения прав человека и вмешательство России в американские выборы, напомнили журналисты. При этом в Белом доме надеются обсудить и вопросы, по которым страны могут работать вместе – такие, как контроль над ядерными вооружениями и изменения климата.
- Встреча Путина с Байденом состоится 16 июня в Женеве. Президент США решил отказаться от совместной пресс-конференции после саммита с российским лидером.
- По данным Axios, в Белом доме отказались приглашать президента Зеленского в Вашингтон перед встречей Байден-Путин после скандала с увольнением руководства Нафтогаза. В то же время 7 июня Зеленский и Байден поговорили по телефону, президента Украины пригласили в Белый дом на июль.
- Глава МИД Польши Рау назвал "ошибкой" то, что Байден не встретится с Зеленским перед встречей с Путиным.
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