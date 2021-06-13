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NBC: Цель Байдена на саммите – послать сильный сигнал Путину, в отличие от Трампа

13.06.2021, 09:30
NBC: Цель Байдена на саммите – послать сильный сигнал Путину, в отличие от Трампа - Фото
Джо Байден и Владимир Путин в 2011 году (Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV)

Президент США Джо Байден намерен послать "сильный сигнал" лидеру России Владимиру Путину на саммите в Женеве. Об этом сообщил каналу NBC источник, знакомый с планированием встречи президентов.

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По данным источника канала, Белый дом ставит ключевой цель, чтобы Байден передал Путину "сильный сигнал", в отличие от "дружелюбных отношений", которые прогнозировал после первой встречи с лидером РФ 45-й президент США Дональд Трамп.

Источники канала из Белого дома рассказали, что на саммите будут работать две группы – одна будет чуть больше другой. Они не уточнили, планируется ли встреча Байдена с Путиным один на один – без помощников и советников.

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Белый дом ранее коммуницировал, что Байден планирует решить ряд спорных вопросов с Путиным: связанные с РФ кибератаки, усиление российской агрессии против Украины, нарушения прав человека и вмешательство России в американские выборы, напомнили журналисты. При этом в Белом доме надеются обсудить и вопросы, по которым страны могут работать вместе – такие, как контроль над ядерными вооружениями и изменения климата.

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Марк Сировой
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джо байден владимир путин встреча саммит
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