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Глава МИД Польши об "ошибке" Байдена: До Путина нужно было встретиться с Зеленским

11.06.2021, 11:38
Глава МИД Польши об
Збигнев Рау (фото — Sebastian Indra, MSZ Polska)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал очередность встреч Джо Байдена. По его мнению, сначала президент США должен был встретиться с Владимиром Зеленским, а потом уже – с Владимиром Путиным. Об этом глава МИД Польши сказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

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Комментируя приглашение Зеленского в Белый дом после саммита Байден-Путин, польский министр назвал это "хорошим решением", но отметил, что "очередность этих встреч, без сомнения, несоответствующая".

Рау добавил – Польша стремилась, чтобы Украина, являющаяся жертвой российской агрессии, была специальным гостем на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе. Однако президент Украины приглашения не получил. После этого, по словам польского министра, Байден "попытался спасти ситуацию" и пригласил Зеленского в Вашингтон, но это случится уже после встречи с Путиным.

"Между тем порядок должен быть противоположным и быть элементом продуманной политики, а не "операцией сохранения лица". Это еще одна ошибка", – заявил Рау.

Он также добавил, что не надеется на какие-либо радикальные изменения после предстоящего саммита Байден-Путин.

"Америка не отменит и даже не смягчит санкции, введенные против России, и Путин не изменит своего агрессивного поведения", – уверен польский министр.

Читайте также: Байден встретится с Путиным. Украину сдали? Нет, но вот что вызывает тревогу

Оксана Житнюк
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джо байден Владимир Зеленский владимир путин польша МИД саммит Збигнев Рау
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