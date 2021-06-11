Глава МИД Польши об "ошибке" Байдена: До Путина нужно было встретиться с Зеленским

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал очередность встреч Джо Байдена. По его мнению, сначала президент США должен был встретиться с Владимиром Зеленским, а потом уже – с Владимиром Путиным. Об этом глава МИД Польши сказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

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Комментируя приглашение Зеленского в Белый дом после саммита Байден-Путин, польский министр назвал это "хорошим решением", но отметил, что "очередность этих встреч, без сомнения, несоответствующая".

Рау добавил – Польша стремилась, чтобы Украина, являющаяся жертвой российской агрессии, была специальным гостем на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе. Однако президент Украины приглашения не получил. После этого, по словам польского министра, Байден "попытался спасти ситуацию" и пригласил Зеленского в Вашингтон, но это случится уже после встречи с Путиным.

"Между тем порядок должен быть противоположным и быть элементом продуманной политики, а не "операцией сохранения лица". Это еще одна ошибка", – заявил Рау.

Он также добавил, что не надеется на какие-либо радикальные изменения после предстоящего саммита Байден-Путин.

"Америка не отменит и даже не смягчит санкции, введенные против России, и Путин не изменит своего агрессивного поведения", – уверен польский министр.

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Оксана Житнюк

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