Байден: Я ясно дам понять Путину, что мы не позволим нарушать права человека

Президент США Джо Байден заявил, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве ясно даст понять последнему, что не даст нарушать права человека. Об этом он заявил во время церемонии, посвященной Дню поминовения в США.

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"Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Я ясно дам понять, что мы не будем стоять в стороне и не позволим ему нарушать эти права (человека – ред.)", – сказал он.

Кроме того, Байден отметил, что в ходе разговора с главой Китая Си Цзиньпином он заявил: "Мы ничего не можем сделать, кроме как выступать в защиту прав человека во всем мире".

13 апреля 2021 года Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.

15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в указе говорилось также о высылке десятерых дипломатов РФ из США.

В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.

Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, прогнозируют, что на саммите Путина-Байдена у России будет больше военных, чем дипломатов.

25 мая стало известно, что личная встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве.

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Станислав Стороженко

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