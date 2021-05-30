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Байден: Я ясно дам понять Путину, что мы не позволим нарушать права человека

30.05.2021, 19:21
Байден: Я ясно дам понять Путину, что мы не позволим нарушать права человека - Фото
Джо Байден (Фото: LIGA.net)

Президент США Джо Байден заявил, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве ясно даст понять последнему, что не даст нарушать права человека. Об этом он заявил во время церемонии, посвященной Дню поминовения в США.

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"Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Я ясно дам понять, что мы не будем стоять в стороне и не позволим ему нарушать эти права (человека – ред.)", – сказал он.

Кроме того, Байден отметил, что в ходе разговора с главой Китая Си Цзиньпином он заявил: "Мы ничего не можем сделать, кроме как выступать в защиту прав человека во всем мире".

  • 13 апреля 2021 года Байден позвонил Путину и призвал сбавить напряженность на границах с Украиной. Он также предложил Путину встретиться "в третьей стране", чтобы поговорить.
  • 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в указе говорилось также о высылке десятерых дипломатов РФ из США.
  • В РФ приняли ответные меры и решили выслать десятерых американских дипломатов из страны.
  • Западные СМИ, ссылаясь на собственные источники, прогнозируют, что на саммите Путина-Байдена у России будет больше военных, чем дипломатов.
  • 25 мая стало известно, что личная встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве.

Читайте также: МИД анонсировал разговор Зеленского и Байдена перед встречей президента США с Путиным

Станислав Стороженко
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Россия США владимир путин права человека джо байден Женева
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