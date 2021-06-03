Саммит Байден-Путин. В программе – российские кибератаки на топовых "мясников" мира JBS

Федеральное бюро расследований США утверждает, что к кибератаке на крупнейшую мясоперерабатывающую компанию JBS может быть причастна Россия. Президент США Джо Байден заявил, что поднимет этот вопрос на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в июне, передает ВВС.

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По заявлению ФБР, за атакой программы-вымогателя якобы стоит хакерская группа REvil, связанная с Кремлем. Также группировка известна как Sodinokibi и считается одной из самых "прибыльных" в мире.

"Мы связали атаку на JBS с REvil и Sodinokibi и прилагаем все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности", – заявили в ФБР.

В Белом доме сообщили, что Байден поднимет вопрос о кибератаках РФ на встрече с Путиным. "Ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей", – заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

СПРАВКА. JBS – крупнейший в мире поставщик мяса, у которого насчитывается 150 заводов в 15 странах. В компании работает более 150 000 сотрудников по всему миру. Среди клиентов – супермаркеты и точки быстрого питания McDonald's. В США JBS перерабатывает почти четверть говядины страны и пятую часть свинины.

1 июня 2021-го североамериканские и австралийские филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе и на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить работу.

В компанию JBS поступило требование о выкупе от хакеров.

ФБР начало расследование, а Белый дом связался с российским правительством по этому поводу.

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Оксана Житнюк

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