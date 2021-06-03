Саммит Байден-Путин. В программе – российские кибератаки на топовых "мясников" мира JBS
Федеральное бюро расследований США утверждает, что к кибератаке на крупнейшую мясоперерабатывающую компанию JBS может быть причастна Россия. Президент США Джо Байден заявил, что поднимет этот вопрос на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в июне, передает ВВС.
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По заявлению ФБР, за атакой программы-вымогателя якобы стоит хакерская группа REvil, связанная с Кремлем. Также группировка известна как Sodinokibi и считается одной из самых "прибыльных" в мире.
"Мы связали атаку на JBS с REvil и Sodinokibi и прилагаем все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности", – заявили в ФБР.
В Белом доме сообщили, что Байден поднимет вопрос о кибератаках РФ на встрече с Путиным. "Ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей", – заявила пресс-секретарь Джен Псаки.
- 1 июня 2021-го североамериканские и австралийские филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе и на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить работу.
- В компанию JBS поступило требование о выкупе от хакеров.
- ФБР начало расследование, а Белый дом связался с российским правительством по этому поводу.
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