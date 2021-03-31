Российские хакеры подозреваются в краже тысяч писем Госдепа США – Politico

Предполагаемые российские хакеры украли тысячи писем Госдепа США в прошлом году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух источников в Конгрессе США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным издания, хакеры получили доступ к электронной почте Бюро Гсодепа по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. Эти Бюро работают над отношениями с союзниками США, в том числе с НАТО, европейскими и индо-тихоокеанскими партнерами. Третий источник издания сообщил, что пока нет информации о доступе хакеров к засекреченной информации.

Пока неясно, проводились ли атаки через программное обеспечение SolarWinds, которым, по данным спецслужб США, российские хакеры воспользовались для атак на американские структуры в 2020-м. В то же время The Washington Post писал, что Госдеп пользовался продуктами SolarWinds.

Читайте также: "Это будут не просто санкции". У Байдена хотят наказать Россию за кибератаки

Отвечая на вопрос об атаке, официальный представитель Госдепа заявил, что по соображениям безопасности не может обсуждать "природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов в области кибербезопасности".

Замсоветника по нацбезопасности США Энн Нойбергер заявила, что в прошлом году были взломаны несколько федеральных агентств, однако Белый дом не называет конкретные пострадавшие агентства.

Представитель посольства России пока не ответил на запрос издания о комментарии.

13 декабря 2020 года стало известно, что за Минфином США шпионят хакеры, отслеживая внутренний почтовый трафик ведомства, для иностранного правительства. Позже появились сообщения об атаках на ядерное агентство США, властей трех штатов и Microsoft.

По данным The Washington Post, за атакой стояли хакеры из РФ APT29 или Cozy Bear. Однако 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что все под контролем, и это мог быть Китай, а не Россия.

5 января 2021-го в рабочей группе разведорганов США заявили о возможной причастности к атакам России.

Читайте также: "Это выглядит намного хуже, чем мы опасались". В США недооценили хакерские атаки из РФ



"Это будут не просто санкции". У Байдена хотят наказать Россию за кибератаки

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.