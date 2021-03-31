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Российские хакеры подозреваются в краже тысяч писем Госдепа США – Politico

31.03.2021, 06:45
Российские хакеры подозреваются в краже тысяч писем Госдепа США – Politico - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Предполагаемые российские хакеры украли тысячи писем Госдепа США в прошлом году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух источников в Конгрессе США.

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По данным издания, хакеры получили доступ к электронной почте Бюро Гсодепа по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана. Эти Бюро работают над отношениями с союзниками США, в том числе с НАТО, европейскими и индо-тихоокеанскими партнерами. Третий источник издания сообщил, что пока нет информации о доступе хакеров к засекреченной информации.

Пока неясно, проводились ли атаки через программное обеспечение SolarWinds, которым, по данным спецслужб США, российские хакеры воспользовались для атак на американские структуры в 2020-м. В то же время The Washington Post писал, что Госдеп пользовался продуктами SolarWinds.

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Отвечая на вопрос об атаке, официальный представитель Госдепа заявил, что по соображениям безопасности не может обсуждать "природу или масштабы каких-либо предполагаемых инцидентов в области кибербезопасности".

Замсоветника по нацбезопасности США Энн Нойбергер заявила, что в прошлом году были взломаны несколько федеральных агентств, однако Белый дом не называет конкретные пострадавшие агентства.

Представитель посольства России пока не ответил на запрос издания о комментарии.

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Марк Сировой
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