Встреча Байдена и Путина. Кулеба: Никаких договоренностей за спиной Украины не будет
Украина услышала достаточно заверений, что никаких договоренностей за ее спиной на предстоящей встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина достигнуто не будет. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24.
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"Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Железное правило, которое мы постоянно внедряем: "Никаких договоренностей про Украину без Украины", – заявил Кулеба, при этом назвав "закомплексованным бредом" формулировку "никаких разговоров об Украине без Украины".
"Что касается конкретно этой встречи (Байдена и Путина – ред.), то Байден позвонил Зеленскому накануне. Они говорили о предстоящем контакте Байдена с Путиным. Партнерам нужно доверять, мы услышали достаточно заверений, что никаких договоренностей за нашей спиной достигнуто не будет", – сказал министр.
По его словам, "красными линиями" при разговорах США и РФ об Украине являются вопросы ее "территориальной целостности, включая Донбасс и Крым, а также право Украины самостоятельно выбирать путь своего развития".
- Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. Американский президент ранее заявил, что "ясно даст понять" коллеге из РФ: США не позволят нарушать права человека. Одной из тем встречи также будут атаки хакеров.
- Перед встречей с Путиным Байден поговорил по телефону с президентом Зеленским. По данным Axios, Белый дом якобы отказался от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом лидеров РФ и США. В МИД Польши считают очередность встреч Байдена "ошибкой": говорят, что с Зеленским нужно было встретиться до Путина.
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