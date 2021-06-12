Встреча Байдена и Путина. Кулеба: Никаких договоренностей за спиной Украины не будет

Украина услышала достаточно заверений, что никаких договоренностей за ее спиной на предстоящей встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина достигнуто не будет. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Украина 24.

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"Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Железное правило, которое мы постоянно внедряем: "Никаких договоренностей про Украину без Украины", – заявил Кулеба, при этом назвав "закомплексованным бредом" формулировку "никаких разговоров об Украине без Украины".

"Что касается конкретно этой встречи (Байдена и Путина – ред.), то Байден позвонил Зеленскому накануне. Они говорили о предстоящем контакте Байдена с Путиным. Партнерам нужно доверять, мы услышали достаточно заверений, что никаких договоренностей за нашей спиной достигнуто не будет", – сказал министр.

По его словам, "красными линиями" при разговорах США и РФ об Украине являются вопросы ее "территориальной целостности, включая Донбасс и Крым, а также право Украины самостоятельно выбирать путь своего развития".

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Владислав Сердюк

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