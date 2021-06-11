Трамп съязвил в адрес Байдена: попросил "не уснуть" на встрече с Путиным и передать привет

Прошлый президент США Дональд Трамп съязвил по поводу предстоящей встречи американского лидера Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным: попросил "не заснуть" в Женеве и передать хозяину Кремля "теплейшие пожелания". Его письменное заявление обнародовал в Twitter журналист Forbes Эндрю Солендер.

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"Удачи Байдену в деле с президентом Путиным: не усни на встрече, и, пожалуйста, передай ему мои самые теплые пожелания!", – пишет 45-й президент США 46-му.

Перед выборами-2020, после которых он так и не признал поражение, Трамп называл Байдена "соней Джо" и пытался очернить конкурента, иронизируя на тему "психического упадка".

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В 2018 году Трамп встретился с Путиным в Финляндии; их совместную пресс-конференцию после переговоров западные СМИ и в соцсетях восприняли крайне негативно, а легендарному киноактеру Арнольду Шварценеггеру даже стало стыдно за поведение американского президента.

Сейчас Трамп написал, что у него "была отличная и очень продуктивная встреча в Хельсинки", после которой "США многого добились, в том числе уважения президента Путина и России". В заявлении он привычно обвинил во всем "фейковые новости" и демократов.

"Что касается того, кому я доверяю, спрашивают меня: России или нашей "разведке" времен Обамы с такими, как Коми, Маккейб, двое любовничков, Бреннан, Клэппер и многими другими мерзавцами, ответ очевиден", – пишет Трамп.



Вчера Байден встретился в Лондоне с британским премьером Борисом Джонсоном : оба остались довольны беседой. После нее Байден подарил главе правительства Британии велосипед.

Перед встречей с Путиным американский лидер на этих выходных повидается с королевой Елизаветой II, а затем отправится в Брюссель на саммит НАТО.

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Евгений Пилипенко

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