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Брюссель | Саммит НАТО с Байденом, куда не пригласили Украину, будет очень коротким видео

09.06.2021, 11:54
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)
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Основная часть брюссельского саммита НАТО, который запланирован на понедельник 14 июня, продлится всего 2,5 часа. В заседании рабочей группы впервые в качестве президента США примет участие Джо Байден. График мероприятий опубликован на сайте Североатлантического альянса.

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С 10:15 утра по киевскому времени генсек Альянса Йенс Столтенберг будет встречать гостей у входа в штаб-квартиру НАТО. Прибытие глав 30 делегаций ожидается с 11:30. Столтенберг официально поприветствует их около 14:00, после чего будет сделан групповой портрет.

Рабочее заседание запланировано на 14:30 и продлится примерно до 17:00. Если сессия не затянется, она будет рекордно короткой в новом тысячелетии: ранее на обсуждение стратегии блока на ближайшие годы отводилось несколько сессий, которые могли длиться до двух дней.

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Спустя 15 минут после этого генсек НАТО проведет пресс-конференцию. Накануне он увиделся с Байденом:

Украину приглашали принять участие в восьми саммитах, Россию – шести. В 2021 году Украину не позвали.

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Также 14 июня с 11:00 до 21:00 пройдет онлайн-мероприятие "НАТО 2030 на Брюссельском форуме" по общественной дипломатии в сотрудничестве с Германским фондом Маршалла в США. Сюда входят дискуссии с главами правительств, международными экспертами, представителями гражданского общества, частного сектора и молодыми специалистами.

Евгений Пилипенко
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