Основная часть брюссельского саммита НАТО, который запланирован на понедельник 14 июня, продлится всего 2,5 часа. В заседании рабочей группы впервые в качестве президента США примет участие Джо Байден. График мероприятий опубликован на сайте Североатлантического альянса.
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С 10:15 утра по киевскому времени генсек Альянса Йенс Столтенберг будет встречать гостей у входа в штаб-квартиру НАТО. Прибытие глав 30 делегаций ожидается с 11:30. Столтенберг официально поприветствует их около 14:00, после чего будет сделан групповой портрет.
Рабочее заседание запланировано на 14:30 и продлится примерно до 17:00. Если сессия не затянется, она будет рекордно короткой в новом тысячелетии: ранее на обсуждение стратегии блока на ближайшие годы отводилось несколько сессий, которые могли длиться до двух дней.
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Спустя 15 минут после этого генсек НАТО проведет пресс-конференцию. Накануне он увиделся с Байденом:
Украину приглашали принять участие в восьми саммитах, Россию – шести. В 2021 году Украину не позвали.
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Также 14 июня с 11:00 до 21:00 пройдет онлайн-мероприятие "НАТО 2030 на Брюссельском форуме" по общественной дипломатии в сотрудничестве с Германским фондом Маршалла в США. Сюда входят дискуссии с главами правительств, международными экспертами, представителями гражданского общества, частного сектора и молодыми специалистами.
- В конце весны 2021 года президент Зеленский "заочно" раскритиковал НАТО и рассказал о плане обеспечения безопасности Украины.
- После телефонного разговора Зеленского с Байденом в начале июня на Банковой сообщили, что президент США якобы поддержал предоставление Украине плана действий по членству в Альянсе. В Вашингтоне заявили, что такого Байден не говорил.
- У Зеленского исправили "заявление Байдена" на сайте Офиса президента, а сам хозяин Банковой сказал, что "слова не важны, важны поступки".
- Позднее в ОП сообщили, что Зеленский сказал Байдену о необходимости ПДЧ с четкими датами.
- Тем временем в НАТО пока нет согласия по ПДЧ для Украины; как считают в Киеве, чтобы "не злить Россию".
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