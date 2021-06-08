Стефанишина о ПДЧ в НАТО для Украины: В альянсе не хотят злить Россию
Промедление со вступлением Украины в НАТО связано с тем, что некоторые члены альянса "не хотят злить Россию". Об этом во время конференции "Демократия в действии" сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ее выступление транслировала Украинская правда.
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"Если мы говорим о наших партнерах, не только о США, но о Нидерландах, странах Бенилюкса, Германии – никто не хочет злить Россию. И мы часто слышим, что только когда руководство РФ сменится, тогда Украина услышит ответ (на ее стремление вступить в альянс, – ред.)", – сказала Стефанишина.
Она напомнила, что Россию не остановило от агрессии то, что в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО четко задекларировало, что поддерживает стремление Украины и Грузии по членству в этой организации, а также поддерживает предоставление им ПДЧ.
"Нужно понимать реальность. Это не то, что мы не должны раздражать Россию. Мы говорим о том, что необходимо защищать наши страны от международных агрессоров", – отметила Стефанишина.
На вопрос, каковы ее ожидания от предстоящего саммита НАТО, на который не пригласили Украину, вице-премьер сказала, что все будет зависеть от того, "что мы услышим на следующей неделе".
"Мы будем знать, как взаимодействовать с теми странами, которые все еще скептически настроены по отношению к Украине, и которые боятся Россию. Очень важно услышать конкретные заявления", – отметила она.
По ее словам, Украина пока "не видит перспектив того, что услышит то, что хочет услышат". "Но мы делаем все возможное, чтобы услышать четкий ответ", – сказала вице-премьер.
- В декабре 2020-го министр обороны Андрей Таран говорил, что Украина рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в 2021 году.
- Ранее сообщалось, что Литва намерена поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, эту инициативу поддержала и Латвия.
- В апреле после разговора с лидером Грузии Саломе Зурабишвили президент Владимир Зеленский заявил, что настало время для конкретных предложений Украине и Грузии о плане действий по членству НАТО и вступлении в ЕС. Тогда же он просил премьер-министра Канады Джастина Трюдо о поддержке решения о предоставлении Украине плана действий для членства в НАТО.
- Заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что "шумиха" вокруг ПДЧ в НАТО для Украины "фактически заставила союзников заморозить" вопрос приглашения Украины.
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