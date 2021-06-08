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Стефанишина о ПДЧ в НАТО для Украины: В альянсе не хотят злить Россию

08.06.2021, 17:19
Стефанишина о ПДЧ в НАТО для Украины: В альянсе не хотят злить Россию - Фото
Ольга Стефанишина (скриншот с видео)

Промедление со вступлением Украины в НАТО связано с тем, что некоторые члены альянса "не хотят злить Россию". Об этом во время конференции "Демократия в действии" сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ее выступление транслировала Украинская правда. 

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"Если мы говорим о наших партнерах, не только о США, но о Нидерландах, странах Бенилюкса, Германии – никто не хочет злить Россию. И мы часто слышим, что только когда руководство РФ сменится, тогда Украина услышит ответ (на ее стремление вступить в альянс, – ред.)", – сказала Стефанишина.

Она напомнила, что Россию не остановило от агрессии то, что в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО четко задекларировало, что поддерживает стремление Украины и Грузии по членству в этой организации, а также поддерживает предоставление им ПДЧ.

СПРАВКА. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте приняли декларацию. В ст. 23 говорится: "НАТО приветствует евроатлантические стремления по членству в НАТО Украины и Грузии. Сегодня мы договорились, что эти государства станут членами НАТО. <...> ПДЧ будет следующим шагом на их пути к членству. Сегодня мы четко заявляем, что мы поддерживаем заявки этих стран о ПДЧ".

"Нужно понимать реальность. Это не то, что мы не должны раздражать Россию. Мы говорим о том, что необходимо защищать наши страны от международных агрессоров", – отметила Стефанишина.

На вопрос, каковы ее ожидания от предстоящего саммита НАТО, на который не пригласили Украину, вице-премьер сказала, что все будет зависеть от того, "что мы услышим на следующей неделе".

"Мы будем знать, как взаимодействовать с теми странами, которые все еще скептически настроены по отношению к Украине, и которые боятся Россию. Очень важно услышать конкретные заявления", – отметила она.

По ее словам, Украина пока "не видит перспектив того, что услышит то, что хочет услышат". "Но мы делаем все возможное, чтобы услышать четкий ответ", – сказала вице-премьер.



Вадим Ребрина
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Россия нато ольга стефанишина
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