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Зеленский: Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в ЕС

15.04.2021, 14:38
Зеленский: Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в ЕС - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Настало время для конкретных предложений Украине и Грузии о плане действий по членству НАТО и вступлении в ЕС. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский после разговора с лидером Грузии Саломе Зурабишвили.

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"Полностью согласен с Саломе Зурабишвили, что настало время конкретных предложений для Украины и Грузии о получении ПДЧ в НАТО и плана вступления в ЕС", – написал он.

Президент отметил, что у Украины с Грузией – историческое понимание и взаимная поддержка в вопросе мира.

В пресс-службе Офиса президента добавили, что лидеры обсудили эскалацию на Донбассе и отметили тенденцию к росту числа нарушений перемирия и количества погибших.

Обсуждались практические шаги Украины и Грузии для углубления отношений с НАТО и ситуация с безопасностью в Черном море в контексте оккупации Россией Крыма.

Зеленский пригласил Зурабишвили на саммит Крымской платформы, который планируется провести в августе в Киеве.

Читайте также: Столтенберг о членстве Украины в НАТО: У России нет права вето

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский ЕС нато Саломе Зурабишвили ПДЧ
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