Зеленский: Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в ЕС
Настало время для конкретных предложений Украине и Грузии о плане действий по членству НАТО и вступлении в ЕС. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский после разговора с лидером Грузии Саломе Зурабишвили.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Полностью согласен с Саломе Зурабишвили, что настало время конкретных предложений для Украины и Грузии о получении ПДЧ в НАТО и плана вступления в ЕС", – написал он.
Президент отметил, что у Украины с Грузией – историческое понимание и взаимная поддержка в вопросе мира.
В пресс-службе Офиса президента добавили, что лидеры обсудили эскалацию на Донбассе и отметили тенденцию к росту числа нарушений перемирия и количества погибших.
Обсуждались практические шаги Украины и Грузии для углубления отношений с НАТО и ситуация с безопасностью в Черном море в контексте оккупации Россией Крыма.
Зеленский пригласил Зурабишвили на саммит Крымской платформы, который планируется провести в августе в Киеве.
- 6 апреля Зеленский после разговора с генсеком НАТО Столтенбергом заявил: "НАТО – это единственный путь к завершению войны на Донбассе". В Кремле в ответ пригрозили "усугублением ситуации" на Донбассе.
- Литва намерена поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, эту инициативу поддержала и Латвия.
- 13 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Глава МИД Кулеба заявил Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.
Читайте также: Столтенберг о членстве Украины в НАТО: У России нет права вето
Комментарии