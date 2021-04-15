Зеленский: Украина и Грузия должны получить ПДЧ в НАТО и план вступления в ЕС

Настало время для конкретных предложений Украине и Грузии о плане действий по членству НАТО и вступлении в ЕС. Об этом написал в Twitter президент Владимир Зеленский после разговора с лидером Грузии Саломе Зурабишвили.

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"Полностью согласен с Саломе Зурабишвили, что настало время конкретных предложений для Украины и Грузии о получении ПДЧ в НАТО и плана вступления в ЕС", – написал он.

Президент отметил, что у Украины с Грузией – историческое понимание и взаимная поддержка в вопросе мира.

В пресс-службе Офиса президента добавили, что лидеры обсудили эскалацию на Донбассе и отметили тенденцию к росту числа нарушений перемирия и количества погибших.

Обсуждались практические шаги Украины и Грузии для углубления отношений с НАТО и ситуация с безопасностью в Черном море в контексте оккупации Россией Крыма.

Зеленский пригласил Зурабишвили на саммит Крымской платформы, который планируется провести в августе в Киеве.

13 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе по инициативе Украины прошло срочное заседание Украина-НАТО. Глава МИД Кулеба заявил Столтенбергу - Украине нужны новые санкции против РФ и прямая военная поддержка.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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