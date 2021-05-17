В МИД заявили, что "шумиха" вокруг ПДЧ заставила НАТО заморозить приглашение Украины

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что "шумиха" вокруг плана действий по членству в НАТО для Украины "фактически заставила союзников заморозить" вопрос приглашения Украины в ПДЧ. Альянс не принимает никаких решений "в условиях истерии", сказал он в комментарии Укринформу.

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"Все шаги Альянса всегда продуманы и выверены. У союзников ничего нельзя "выжать" или "выплакать", все происходит только по правилам, процедурам и заслугам", – сказал Божок.

Комментируя предстоящий визит в Брюссель вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Божок сказал, что если целью этого визита будет представление новой заявки на присоединение к ПДЧ или для начала нового дискурса по этому вопросу – это станет второй серьезной ошибкой в ​​процессе евроатлантической интеграции Украины.

"Первой уже стала устроенная в последнее время в украинском политикуме шумиха вокруг темы членства Украины в НАТО и присоединение к ПДЧ", – заявил дипломат.

Как отмечает издание, Божок считает, что для успешного присоединения Украины к ПДЧ нужно остановить "PR вокруг этой темы", возобновить несколько реформ, усилить переговорную команду страны и создать надлежащие условия для профессиональной дипломатической работы.

7 мая в Офисе президента заявили, что пока не получили подтверждения участия президента Владимира Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня.

В НАТО заявили, что объявят как формат, так и повестку своего будущего саммита, запланированного на 14 июня в Брюсселе, "когда для этого придет время". В ОП заявили, что на саммите поднимут вопрос ПДЧ для Украины.

Министр иностранных дел Кулеба считает, что Украине вряд ли предоставят план действий по членству в НАТО на саммите альянса в июне.

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Станислав Стороженко

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