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В МИД заявили, что "шумиха" вокруг ПДЧ заставила НАТО заморозить приглашение Украины

17.05.2021, 11:13
В МИД заявили, что
Егор Божок (Фото: пресс-служба МИД)

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что "шумиха" вокруг плана действий по членству в НАТО для Украины "фактически заставила союзников заморозить" вопрос приглашения Украины в ПДЧ. Альянс не принимает никаких решений "в условиях истерии", сказал он в комментарии Укринформу

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"Все шаги Альянса всегда продуманы и выверены. У союзников ничего нельзя "выжать" или "выплакать", все происходит только по правилам, процедурам и заслугам", – сказал Божок. 

Комментируя предстоящий визит в Брюссель вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, Божок сказал, что если целью этого визита будет представление новой заявки на присоединение к ПДЧ или для начала нового дискурса по этому вопросу – это станет второй серьезной ошибкой в ​​процессе евроатлантической интеграции Украины. 

"Первой уже стала устроенная в последнее время в украинском политикуме шумиха вокруг темы членства Украины в НАТО и присоединение к ПДЧ", – заявил дипломат.

Как отмечает издание, Божок считает, что для успешного присоединения Украины к ПДЧ нужно остановить "PR вокруг этой темы", возобновить несколько реформ, усилить переговорную команду страны и создать надлежащие условия для профессиональной дипломатической работы.

Читайте также: Кулеба о вступлении Украины в НАТО: Прошло уже 13 лет – позитивной реакции пока не слышно

Станислав Стороженко
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МИД нато Егор Божок ПДЧ
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