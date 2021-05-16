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Кулеба о вступлении Украины в НАТО: Прошло уже 13 лет – позитивной реакции пока не слышно

16.05.2021, 15:30
Кулеба о вступлении Украины в НАТО: Прошло уже 13 лет – позитивной реакции пока не слышно - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - Dmytro Kuleba, Twitter)

Украина стремится к членству в НАТО и эта идея была поддержана союзниками 13 лет назад, однако за это время положительной реакции по вопросу вступления в северный альянс пока не наблюдалось. Об этом в интервью DW рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Когда речь заходит о НАТО, на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники дали обещания. Прошло уже 13 лет, и наш президент повторил наши намерения достичь этого. Пока что мы не слышали позитивной реакции. Но мы стремимся к членству в НАТО, так что будет продолжать настаивать на этом", – заявил министр.

Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен, будучи в Киеве, не обещал, что Украина в этом или следующем году станет членом НАТО. При этом, глава Госдепа еще раз заверил, что Соединенные Штаты верны решениям 2008 года, а в них было сказано, что Украина и Грузия станут членами альянса, подчеркнул Кулеба.

  • 4 апреля 2008 года в Бухаресте прошел саммит стран НАТО – в числе прочих, на повестке дня стоял вопрос о вступлении в альянс Украины и Грузии. На саммите было заявлено, что двери НАТО будут открыты для этих двух стран, но спешить с приемом пока не стоит.
  • 10 мая 2021 года опять же на саммите НАТО в Бухаресте его участники вновь подтвердили позицию "об открытых дверях в альянс" для Украины.

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Дарья Мостовая
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