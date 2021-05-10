Саммит НАТО в Бухаресте: Двери в Альянс должны оставаться открытыми

Сегодня, 10 мая, в Румынии состоялся виртуальный саммит стран восточного фланга НАТО – Бухарестской девятки (B9) с участием президента США Джо Байдена и генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Участники саммита заявили, что двери в Альянс должны оставаться открытыми, и подтвердили необходимость сдерживания России и поддержки Украины. Об этом сообщает Польское радио и пресс-служба Белого дома.

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Как отмечают в Вашингтоне, Байден подчеркнул свою приверженность восстановлению союзов и укреплению трансатлантических отношений.

Он выразил желание более тесного сотрудничества с девятью союзниками в Центральной Европе, а также в регионах Балтийского и Черного морей по всему спектру проблем. Байден заявил о своей поддержке усиления сдерживания и обороны НАТО, а также о важности повышения устойчивости союзников к пагубным экономическим и политическим действиям стратегических конкурентов.

Один из организаторов саммита президент Польши Анджей Дуда после саммита B9 напомнил о событиях последних лет в Грузии и Украине, а также обратил внимание на ситуацию в Беларуси.

"Мы надеемся, что НАТО будет живым, отреагирует на изменяющуюся ситуацию в сфере безопасности, продемонстрирует свою жизненность", – сказал Дуда.

Он отметил, что двери в Альянс должны оставаться открытыми.

"Мы, кто был за железным занавесом еще несколько десятилетий назад, кто с завистью смотрел на свободный мир, сегодня говорим: двери в Североатлантический альянс должны оставаться открытыми. Их нельзя закрывать", – сказал президент Польши.

Он добавил, что во время саммита B9 в Бухаресте обсуждались основные темы и угрозы, стоящие перед предстоящим в июне саммитом НАТО: ситуация в Украине в связи с недавними действиями на ее границах со стороны России, а также продолжающаяся оккупация Крыма, Донецка и Луганска.

Второй организатор встречи Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул необходимость оставаться бдительными на фоне действий России.

"НАТО должен продолжать усиливать свою оборонную и сдерживающую деятельность, особенно на восточном фланге – от Балтийского до Черного моря", – заявил Йоханнис.

6 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе.

7 мая в ОП заявили, что пока не получили подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня.

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Наталия Медведева

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