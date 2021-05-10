UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Саммит НАТО в Бухаресте: Двери в Альянс должны оставаться открытыми

10.05.2021, 22:13
Саммит НАТО в Бухаресте: Двери в Альянс должны оставаться открытыми - Фото
Анджей Дуда и Клаус Йоханнис на саммите в Бухаресте (Фото: EPA-EFE/SILVIU MATEI)

Сегодня, 10 мая, в Румынии состоялся виртуальный саммит стран восточного фланга НАТО – Бухарестской девятки (B9) с участием президента США Джо Байдена и генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга. Участники саммита заявили, что двери в Альянс должны оставаться открытыми, и подтвердили необходимость сдерживания России и поддержки Украины. Об этом сообщает Польское радио и пресс-служба Белого дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечают в Вашингтоне, Байден подчеркнул свою приверженность восстановлению союзов и укреплению трансатлантических отношений.

Он выразил желание более тесного сотрудничества с девятью союзниками в Центральной Европе, а также в регионах Балтийского и Черного морей по всему спектру проблем. Байден заявил о своей поддержке усиления сдерживания и обороны НАТО, а также о важности повышения устойчивости союзников к пагубным экономическим и политическим действиям стратегических конкурентов.

Один из организаторов саммита президент Польши Анджей Дуда после саммита B9 напомнил о событиях последних лет в Грузии и Украине, а также обратил внимание на ситуацию в Беларуси.

"Мы надеемся, что НАТО будет живым, отреагирует на изменяющуюся ситуацию в сфере безопасности, продемонстрирует свою жизненность", – сказал Дуда.

Он отметил, что двери в Альянс должны оставаться открытыми.

"Мы, кто был за железным занавесом еще несколько десятилетий назад, кто с завистью смотрел на свободный мир, сегодня говорим: двери в Североатлантический альянс должны оставаться открытыми. Их нельзя закрывать", – сказал президент Польши.

Он добавил, что во время саммита B9 в Бухаресте обсуждались основные темы и угрозы, стоящие перед предстоящим в июне саммитом НАТО: ситуация в Украине в связи с недавними действиями на ее границах со стороны России, а также продолжающаяся оккупация Крыма, Донецка и Луганска.

Второй организатор встречи Румынии Клаус Йоханнис подчеркнул необходимость оставаться бдительными на фоне действий России.

"НАТО должен продолжать усиливать свою оборонную и сдерживающую деятельность, особенно на восточном фланге – от Балтийского до Черного моря", – заявил Йоханнис.

  • 6 мая, глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве заявил, что Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, в частности — предоставление ей Плана действий по членству в альянсе.
  • 7 мая в ОП заявили, что пока не получили подтверждения участия Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня.

Читайте также: Путь Украины в НАТО. Что еще надо и где мы сейчас – максимально просто

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Клаус Йоханнис нато анджей дуда джо байден бухарестский саммит
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 