Блинкен: США поддерживают членство Украины в НАТО, у нее есть все инструменты для этого
США поддерживают членство Украины в НАТО, у нее есть все инструменты для продвижения в этом направлении. Об этом заявил на заседании комитета Сената США по иностранным делам глава Госдепа Энтони Блинкен.
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У него спросили, поддерживает ли руководство США предоставление Украине и Грузии плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.
"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее сейчас есть все необходимые инструменты. С тех пор, как был создан ПДЧ, были разработаны и другие важные инструменты, которые помогают странам готовится к возможному членству, включая годовые программы, от которых Украина получает выгоду", – ответил глава Госдепа.
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Блинкен добавил, что США работают с Украиной практические ежедневно по этому вопросу. При этом он отметил, что для получения ПДЧ нужен полный консенсус с другими членами НАТО.
"Я думаю, сейчас некоторые страны поддерживают это (ПДЧ Украине, – ред.) меньше, чем другие. Однако у Украины есть инструменты, чтобы продвигаться и быть готовыми к членству в будущем", – сказал он.
Блинкен добавил, что для членства в НАТО важна не только военная и стратегическая подготовка, но также надлежащее управление (good governance) и борьба с коррупцией. "Мы должны видеть, что Украина продолжает прогрессировать и на этом уровне", – отметил он.
- Украину не пригласили на саммит НАТО, который состоится 14 июня. Глава МИД Кулеба заявил, что не понимает, как можно не пригласить Украину на саммит НАТО на фоне агрессии РФ. Генсек Альянса Столтенберг объяснил, что Украину не позвали, потому что саммит будет только для членов НАТО.
- Вчера Офис президента Зеленского удалил сообщение о поддержке президентом США Байденом идеи предоставления Украине ПДЧ в НАТО. Зеленский считает это исправление несущественным.
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