Блинкен: США поддерживают членство Украины в НАТО, у нее есть все инструменты для этого

США поддерживают членство Украины в НАТО, у нее есть все инструменты для продвижения в этом направлении. Об этом заявил на заседании комитета Сената США по иностранным делам глава Госдепа Энтони Блинкен.

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У него спросили, поддерживает ли руководство США предоставление Украине и Грузии плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее сейчас есть все необходимые инструменты. С тех пор, как был создан ПДЧ, были разработаны и другие важные инструменты, которые помогают странам готовится к возможному членству, включая годовые программы, от которых Украина получает выгоду", – ответил глава Госдепа.

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Блинкен добавил, что США работают с Украиной практические ежедневно по этому вопросу. При этом он отметил, что для получения ПДЧ нужен полный консенсус с другими членами НАТО.

"Я думаю, сейчас некоторые страны поддерживают это (ПДЧ Украине, – ред.) меньше, чем другие. Однако у Украины есть инструменты, чтобы продвигаться и быть готовыми к членству в будущем", – сказал он.

Блинкен добавил, что для членства в НАТО важна не только военная и стратегическая подготовка, но также надлежащее управление (good governance) и борьба с коррупцией. "Мы должны видеть, что Украина продолжает прогрессировать и на этом уровне", – отметил он.

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Марк Сировой

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