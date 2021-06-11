"Черт возьми, да он сверхподготовлен". Жена Байдена – о встрече президента США с Путиным

Американский президент Джо Байден "сверхподготовлен" к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила его супруга Джилл Байден, сюжет с ней показал канал NBC News.

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"Думаю, он очень хорошо подготовлен. Он неделями все изучает, работает (над этим) по сей день. Джо любит внешнюю политику, это его сильная сторона. <...> Черт возьми, да он сверхподготовлен", – отметила она.

Президент США сейчас находится в рабочей поездке по Европе. Мимо внимания журналистов не прошла надпись "LOVE" на куртке его супруги.

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"Что ж, я думаю, мы несем любовь из Америки. Это глобальная конференция, и мы пытаемся принести единство всему миру. Думаю, это нужно прямо сейчас, чтобы люди чувствовали единство всех стран и чувствовали надежду после этого года пандемии", – прокомментировала Джилл Байден этот момент.

После визита в Лондон и встречи с премьером Британии Борисом Джонсоном и его супругой Кэссиди Джонсон Байдены отправятся на саммит НАТО в Брюссель – и затем на встречу с Путиным.

Как отмечает Reuters, Джилл Байден – "не первая жена президента США, которая использует одежду для передачи сообщений". Супруга прошлого президента страны Дональда Трампа Мелания во время посещения техасского приюта для детей-мигрантов в 2018 году надела пальто со словами: "Мне ну правда все равно".

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Евгений Пилипенко

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