UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Черт возьми, да он сверхподготовлен". Жена Байдена – о встрече президента США с Путиным

11.06.2021, 09:11
Джил и Джо Байдены, Борис и Кэссиди Джонсоны (фото - ЕРА)

Американский президент Джо Байден "сверхподготовлен" к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила его супруга Джилл Байден, сюжет с ней показал канал NBC News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Думаю, он очень хорошо подготовлен. Он неделями все изучает, работает (над этим) по сей день. Джо любит внешнюю политику, это его сильная сторона. <...> Черт возьми, да он сверхподготовлен", – отметила она.

Президент США сейчас находится в рабочей поездке по Европе. Мимо внимания журналистов не прошла надпись "LOVE" на куртке его супруги.

Смотрите фото: Заграждения и колючая проволока. В Женеве готовят виллу для встречи Байдена и Путина

"Что ж, я думаю, мы несем любовь из Америки. Это глобальная конференция, и мы пытаемся принести единство всему миру. Думаю, это нужно прямо сейчас, чтобы люди чувствовали единство всех стран и чувствовали надежду после этого года пандемии", – прокомментировала Джилл Байден этот момент.

После визита в Лондон и встречи с премьером Британии Борисом Джонсоном и его супругой Кэссиди Джонсон Байдены отправятся на саммит НАТО в Брюссель – и затем на встречу с Путиным.

Как отмечает Reuters, Джилл Байден – "не первая жена президента США, которая использует одежду для передачи сообщений". Супруга прошлого президента страны Дональда Трампа Мелания во время посещения техасского приюта для детей-мигрантов в 2018 году надела пальто со словами: "Мне ну правда все равно".

Читайте также: Игра в перезагрузку. США протягивают руку: чем закончится встреча Байдена и Путина

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин геополитика переговоры саммит джо байден джилл байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 