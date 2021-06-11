"Черт возьми, да он сверхподготовлен". Жена Байдена – о встрече президента США с Путиным
Американский президент Джо Байден "сверхподготовлен" к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила его супруга Джилл Байден, сюжет с ней показал канал NBC News.
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"Думаю, он очень хорошо подготовлен. Он неделями все изучает, работает (над этим) по сей день. Джо любит внешнюю политику, это его сильная сторона. <...> Черт возьми, да он сверхподготовлен", – отметила она.
Президент США сейчас находится в рабочей поездке по Европе. Мимо внимания журналистов не прошла надпись "LOVE" на куртке его супруги.
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"Что ж, я думаю, мы несем любовь из Америки. Это глобальная конференция, и мы пытаемся принести единство всему миру. Думаю, это нужно прямо сейчас, чтобы люди чувствовали единство всех стран и чувствовали надежду после этого года пандемии", – прокомментировала Джилл Байден этот момент.
После визита в Лондон и встречи с премьером Британии Борисом Джонсоном и его супругой Кэссиди Джонсон Байдены отправятся на саммит НАТО в Брюссель – и затем на встречу с Путиным.
Как отмечает Reuters, Джилл Байден – "не первая жена президента США, которая использует одежду для передачи сообщений". Супруга прошлого президента страны Дональда Трампа Мелания во время посещения техасского приюта для детей-мигрантов в 2018 году надела пальто со словами: "Мне ну правда все равно".
- Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. Американский президент ранее заявил, что "ясно даст понять" коллеге из РФ: США не позволят нарушать права человека. Одной из тем встречи также будут атаки хакеров.
- Перед встречей с Путиным Байден поговорил по телефону с президентом Зеленским. По данным Axios, Белый дом якобы отказался от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом лидеров РФ и США.
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