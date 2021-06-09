Баррикады и колючая проволока. В Женеве готовят виллу для встречи Байдена и Путина – фото

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина может состояться на швейцарской вилле XVIII века с видом на Женевское озеро. Близлежащую территорию уже оградили баррикадами и колючей проволокой, передает Reuters.

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По данным СМИ, классическая вилла Ла Гранж расположена в парке вдоль левого берега озера. Она окружена деревьями секвойи, кустарниками и старинными фонтанами. Такая атмосфера, как считают источники, станет "успокаивающей обстановкой" во время "жарких переговоров" лидеров двух стран.

Дипломаты ожидают подтверждения места встречи президентов в Женеве к вечеру 9 июня.

При этом, по данным издания, швейцарская полиция и армия уже закрыли два парка, окружающих виллу Ла Гранж, установили вокруг баррикады и колючую проволоку.

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