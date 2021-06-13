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"Снизьте напряженность". Лидеры G7 обратились к России из-за войны в Украине

13.06.2021, 18:35
Фото: EPA-EFE/Hollie Adams

Лидеры стран Большой семерки обратились к России с требованием снизить напряженность конфликта на Донбассе. Об этом говорится в коммюнике лидеров G7 по итогам встречи 11-13 июня, опубликованном на сайте Европейского совета.

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Лидеры G7 подтвердили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами, а также вывести российские войска и военную технику с восточной границы Украины и с Крымского полуострова", – говорится в коммюнике.

Лидеры G7 также подтвердили свою поддержку Нормандского процесса для обеспечения выполнения Минских соглашений и призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному взаимодействию и возобновлению соблюдения режима прекращения огня.

"Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", – заявили лидеры Большой семерки. 

Они также призвали Украину продолжить реформы для укрепления демократии.

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Наталия Медведева
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g7 Донбасс
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