Как проходит саммит лидеров G7 в Корнуолле. Фоторепортаж в лицах и эмоциях

11 июня в британском графстве Корнуолл стартовал саммит стран "большой семерки" – на переговоры приехали лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии. Фактически саммит стал первой офлайн-встречей первых лиц G7 с момента начала COVID-пандемии, поэтому эмоций хватало.

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Сразу по приезду политики начали приветствовать друг друга – по традиции, сложившейся в период пандемии, локтями. Однако уже спустя несколько часов правила социальной дистанции были забыты и гости гуляли по морскому побережью чуть ли не в обнимку.

С масками тоже до конца не определились. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон то надевал ее, то снимал. Другие решили, что за столом масками можно не пользоваться вообще.

А в целом атмосфера саммита была теплой и дружелюбной, хоть премьер Британии Борис Джонсон иногда и закрывал рукой лицо, видимо пытаясь скрыть свои эмоции.

7 июня послы G7 одобрили введение глобального налога для техногигантов.

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