Президент Франции Эмманюэль Макрон получил по лицу от неизвестного мужчины во время поездки по стране. Об этом пишет BFMTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидент произошел во время визита Макрон в департамент Дром.

Как отмечает издание, в следствии происшествия задержаны два человека.

В 2017 году неизвестные бросили яйцом в Макрона, тогда он еще баллотировался на пост главы государства.

Читайте также: В мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фото

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.