Президент Франции Эмманюэль Макрон получил по лицу от неизвестного мужчины во время поездки по стране. Об этом пишет BFMTV.
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Инцидент произошел во время визита Макрон в департамент Дром.
Как отмечает издание, в следствии происшествия задержаны два человека.
- В 2017 году неизвестные бросили яйцом в Макрона, тогда он еще баллотировался на пост главы государства.
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