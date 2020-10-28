В мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фото

Во всем мусульманском мире растет волна ярости и негодования из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона об исламе и пророке Мухаммеде – в ряде стран Ближнего Востока прошли акции протеста против политики французского президента. Об этом сообщает издание The Guardian.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Напряжение нарастало с сентября, пишет издание, когда сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда накануне суда над 14 обвиняемыми в причастности к теракту 2015 года.

Слова Макрона о намерении бороться с "исламистским сепаратизмом" лишь усилили напряжение, отмечает The Guardian.

"Наша задача – бороться против тех, кто "слетает с катушек" во имя религии… защищая тех, кто исповедует ислам и является полноправными гражданами республики", – заявлял Макрон.

27 октября в Ливии, Палестине, Йемене, Сирии, Бангладеше, Пакистане, Ираке и ряде других стран мусульманского мира прошли акции против политики Франции – демонстранты жгли флаги страны и фотографии Макрона.

Источник сообщает, что возле французского посольства в Багдаде было сожжено изображение Макрона вместе с французским флагом.

Последние акции протеста прошли во вторник в столице Бангладеша, где, по оценкам полиции, около 40 000 человек участвовали в демонстрации, организованной крупнейшей исламистской партией страны.

Читайте также: Charlie Hebdo вышел с карикатурой на Эрдогана. Власти Турции негодуют – фото обложки

2 сентября 2020 года Charlie Hebdo вновь опубликовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, которые появились на его страницах в 2015 году.

16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя колледжа. Как выяснилось, 18-летний молодой человек чеченского происхождения напал на учителя за то, что тот во время урока демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции назвал убийство учителя "исламистским террористическим актом".

Полиция арестовала 11 человек, в том числе родителей, дедушку и младшего брата подозреваемого. Власти Франции подтвердили, что злоумышленник – родившийся в Москве чеченец.

18 октября стало известно, что Франция намерена выслать более 200 иностранцев после убийства учителя.

Фото – ЕРА