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28.10.2020, 11:50

В мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фото

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В мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фото
В мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фото
В мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фотоВ мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фото

The Guardian отмечает, что высказывания президента Эммануэля Макрона об исламе и пророке Мухаммеде лишь усилили напряжение в мусульманских странах

Во всем мусульманском мире растет волна ярости и негодования из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона об исламе и пророке Мухаммеде – в ряде стран Ближнего Востока прошли акции протеста против политики французского президента. Об этом сообщает издание The Guardian

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Напряжение нарастало с сентября, пишет издание, когда сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда накануне суда над 14 обвиняемыми в причастности к теракту 2015 года.

Слова Макрона о намерении бороться с "исламистским сепаратизмом" лишь усилили напряжение, отмечает The Guardian. 

"Наша задача – бороться против тех, кто "слетает с катушек" во имя религии… защищая тех, кто исповедует ислам и является полноправными гражданами республики", – заявлял Макрон.

27 октября в Ливии, Палестине, Йемене, Сирии, Бангладеше, Пакистане, Ираке и ряде других стран мусульманского мира прошли акции против политики Франции – демонстранты жгли флаги страны и фотографии Макрона.

Источник сообщает, что возле французского посольства в Багдаде было сожжено изображение Макрона вместе с французским флагом.

Последние акции протеста прошли во вторник в столице Бангладеша, где, по оценкам полиции, около 40 000 человек участвовали в демонстрации, организованной крупнейшей исламистской партией страны.

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  • 2 сентября 2020 года Charlie Hebdo вновь опубликовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, которые появились на его страницах в 2015 году.
  • 16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя колледжа. Как выяснилось, 18-летний молодой человек чеченского происхождения напал на учителя за то, что тот во время урока демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. 
  • Президент Франции назвал убийство учителя "исламистским террористическим актом". 
  • Полиция арестовала 11 человек, в том числе родителей, дедушку и младшего брата подозреваемого. Власти Франции подтвердили, что злоумышленник – родившийся в Москве чеченец.
  • 18 октября стало известно, что Франция намерена выслать более 200 иностранцев после убийства учителя.

Фото – ЕРА

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Теги: Макрон Эммануэль, франция, Charlie Hebdo, Ближний Восток, ислам, пророк Мухаммед
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