В мусульманских странах начались протесты: жгут флаги Франции и фото Макрона – фото

Во всем мусульманском мире растет волна ярости и негодования из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона об исламе и пророке Мухаммеде – в ряде стран Ближнего Востока прошли акции протеста против политики французского президента. Об этом сообщает издание The Guardian.
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Напряжение нарастало с сентября, пишет издание, когда сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда накануне суда над 14 обвиняемыми в причастности к теракту 2015 года.
Слова Макрона о намерении бороться с "исламистским сепаратизмом" лишь усилили напряжение, отмечает The Guardian.
"Наша задача – бороться против тех, кто "слетает с катушек" во имя религии… защищая тех, кто исповедует ислам и является полноправными гражданами республики", – заявлял Макрон.
27 октября в Ливии, Палестине, Йемене, Сирии, Бангладеше, Пакистане, Ираке и ряде других стран мусульманского мира прошли акции против политики Франции – демонстранты жгли флаги страны и фотографии Макрона.
Последние акции протеста прошли во вторник в столице Бангладеша, где, по оценкам полиции, около 40 000 человек участвовали в демонстрации, организованной крупнейшей исламистской партией страны.
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Фото – ЕРА