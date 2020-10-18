После жестокого убийства учителя из Франции хотят выслать более 200 иностранцев – Reuters

Агентство отмечает, что центристское правительство президента Макрона испытывает давление со стороны консервативных и крайне правых партий

Франция готовится выслать 231 иностранца, включенного в правительственный список подозреваемых в экстремистских религиозных убеждениях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в профсоюзе полиции.

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Это происходит после шокирующего нападения 18-летнего гражданина России чеченского происхождения на учителя в пригороде Парижа. Как сообщается, напавший обезглавил жертву при помощи ножа. Причина — учитель демонстрировал ученикам на уроке карикатуры на пророка Мохаммеда.

МВД Франции, ответственное за депортацию иностранцев, не смогло подтвердить информацию о высылке.

Франция определяет экстремистов как "людей, которые, вовлечены в процесс радикализации, и которые, вероятно, захотят уехать за границу, чтобы присоединиться к террористическим группам или принять участие в террористической деятельности".

Агентство отмечает, что центристское правительство президента Эмманюэля Макрона испытывает давление со стороны консервативных и крайне правых партий с требованием занять более жесткую позицию в отношении неграждан, которые, как считается, представляют угрозу безопасности.

По словам источника в профсоюзе полиции, из общего числа подозреваемых 180 человек в настоящее время находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшие часы.

Сегодня во Франции тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память убитого учителя.

16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя колледжа. Как выяснилось, 18-летний молодой человек чеченского происхождения напал на учителя за то, что тот во время урока демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя "исламистским террористическим актом".

Полиция арестовала 11 человек, в том числе родителей, дедушку и младшего брата подозреваемого. Власти Франции подтвердили, что злоумышленник – родившийся в Москве чеченец.







Вадим Ребрина

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