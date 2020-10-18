После жестокого убийства учителя из Франции хотят выслать более 200 иностранцев – Reuters
Агентство отмечает, что центристское правительство президента Макрона испытывает давление со стороны консервативных и крайне правых партий
Франция готовится выслать 231 иностранца, включенного в правительственный список подозреваемых в экстремистских религиозных убеждениях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в профсоюзе полиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Это происходит после шокирующего нападения 18-летнего гражданина России чеченского происхождения на учителя в пригороде Парижа. Как сообщается, напавший обезглавил жертву при помощи ножа. Причина — учитель демонстрировал ученикам на уроке карикатуры на пророка Мохаммеда.
МВД Франции, ответственное за депортацию иностранцев, не смогло подтвердить информацию о высылке.
Франция определяет экстремистов как "людей, которые, вовлечены в процесс радикализации, и которые, вероятно, захотят уехать за границу, чтобы присоединиться к террористическим группам или принять участие в террористической деятельности".
Агентство отмечает, что центристское правительство президента Эмманюэля Макрона испытывает давление со стороны консервативных и крайне правых партий с требованием занять более жесткую позицию в отношении неграждан, которые, как считается, представляют угрозу безопасности.
По словам источника в профсоюзе полиции, из общего числа подозреваемых 180 человек в настоящее время находятся в тюрьме, еще 51 человек должен быть арестован в ближайшие часы.
Сегодня во Франции тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить память убитого учителя.
- 16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя колледжа. Как выяснилось, 18-летний молодой человек чеченского происхождения напал на учителя за то, что тот во время урока демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя "исламистским террористическим актом".
- Полиция арестовала 11 человек, в том числе родителей, дедушку и младшего брата подозреваемого. Власти Франции подтвердили, что злоумышленник – родившийся в Москве чеченец.
Комментарии