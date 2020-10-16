Под Парижем неизвестный обезглавил человека, он ранен полицией – французские СМИ

Le Figaro пишет, что напавший имел при себе жилет со взрывчаткой

В парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин неизвестный ранил мужчину ножом в шею. В ходе задержания полицией он был ранен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник во французской полиции.

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По словам источника, пока неизвестно, жив ли нападавший.

Французские СМИ распространили информацию о том, что жертва была обезглавлена. Однако, по данным BBC, полиция не подтверждает эту информацию.

Le Monde сообщает, что Национальная антитеррористическая прокуратура открыла дело по фактам "убийства в связи с террористической акцией" и "преступного террористического сообщества".

По словам источника издания, пострадавший – учитель истории и географии местного колледжа, который выступил в защиту свободы слова в связи с карикатурами на пророка Мохаммеда.

Le Figaro пишет, что напавший имел при себе жилет со взрывчаткой.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, направлявшийся в Марокко, срочно возвращается в Париж, сообщает BBC.

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Вадим Ребрина

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