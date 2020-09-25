Возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранены 4 человека, полиция задержала подозреваемого

Причины нападения пока неизвестны

Возле бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже в результате нападения ранены не менее четырех человек. Подозреваемый задержан, он был вооружен мачете. Об этом сообщает BFM TV.

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Издание Le Figaro отмечает, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



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Le Parisien сообщает, что причины нападения пока неизвестны. Около 12:30 подозреваемый был задержан в секторе Бастилии, его одежда была в крови. В полиции не исключают, что к нападению причастны два человека, их продолжают искать.



В январе 2015 года в Париже террористы совершили нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Причиной стала опубликованная изданием карикатура на пророка Мухамеда.

После теракта более 100 тысяч человек вышли на улицы французских городов. Акции прошли под девизом "Je suis Charlie" ("Charlie - это я").

Станислав Стороженко

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