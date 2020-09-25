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Возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранены 4 человека, полиция задержала подозреваемого

25.09.2020, 14:40
Возле бывшей редакции Charlie Hebdo ранены 4 человека, полиция задержала подозреваемого - Фото
Фото: unsplash.com

Причины нападения пока неизвестны

Возле бывшего здания редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже в результате нападения ранены не менее четырех человек. Подозреваемый задержан, он был вооружен мачете. Об этом сообщает BFM TV

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Издание Le Figaro отмечает, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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 Le Parisien сообщает, что причины нападения пока неизвестны. Около 12:30 подозреваемый был задержан в секторе Бастилии, его одежда была в крови. В полиции не исключают, что к нападению причастны два человека, их продолжают искать. 

  • В январе 2015 года в Париже террористы совершилинападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Причиной стала опубликованная изданием карикатура на пророка Мухамеда. 
  • После теракта более 100 тысяч человек вышли на улицы французских городов. Акции прошли под девизом "Je suis Charlie" ("Charlie - это я").

Станислав Стороженко
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