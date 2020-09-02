Charlie Hebdo переопубликовал обложку с пророком Мухаммедом: из-за нее устроили теракты

Сегодня состоится первый суд над сообщниками террористов

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, которые появились на его страницах в 2015 году. Об этом сообщается в Twitter издания.

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Номер посвящен судебному процессу над предполагаемыми сообщниками братьев Саида и Шерифа Куаши, которые устроили серию террористических актов в Париже в январе 2015 года. Суд состоится сегодня, 2 сентября.

На обложке номера изображены 12 карикатур — столько человек погибло в результате нападения на редакцию.

В заметке, посвященной выходу номера, журналисты Charlie Hebdo пояснили, что за прошедшие пять лет в журнал приходило много писем с просьбой опубликовать карикатуры на пророка. "Мы не делали этого, хотя закон нам это позволяет. Нам был нужен хороший повод, имеющий смысл и стоящий обсуждения", — сообщили в редакции. В январе 2015 года в Париже террористы совершили нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Причиной стала опубликованная изданием карикатура на пророка Мухамеда.

После теракта более 100 тысяч человек вышли на улицы французских городов. Акции прошли под девизом "Je suis Charlie" ("Charlie - это я").





Станислав Стороженко

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