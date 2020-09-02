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Charlie Hebdo переопубликовал обложку с пророком Мухаммедом: из-за нее устроили теракты

02.09.2020, 13:01
Charlie Hebdo переопубликовал обложку с пророком Мухаммедом: из-за нее устроили теракты - Фото
Фото: fr.theepochtimes.com

Сегодня состоится первый суд над сообщниками террористов

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, которые появились на его страницах в 2015 году. Об этом сообщается в Twitter издания. 

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Номер посвящен судебному процессу над предполагаемыми сообщниками братьев Саида и Шерифа Куаши, которые устроили серию террористических актов в Париже в январе 2015 года. Суд состоится сегодня, 2 сентября. 

На обложке номера изображены 12 карикатур  столько человек погибло в результате нападения на редакцию. 

Станислав Стороженко
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