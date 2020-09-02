Charlie Hebdo переопубликовал обложку с пророком Мухаммедом: из-за нее устроили теракты
Сегодня состоится первый суд над сообщниками террористов
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вновь опубликовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, которые появились на его страницах в 2015 году. Об этом сообщается в Twitter издания.
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Номер посвящен судебному процессу над предполагаемыми сообщниками братьев Саида и Шерифа Куаши, которые устроили серию террористических актов в Париже в январе 2015 года. Суд состоится сегодня, 2 сентября.
На обложке номера изображены 12 карикатур — столько человек погибло в результате нападения на редакцию.
В заметке, посвященной выходу номера, журналисты Charlie Hebdo пояснили, что за прошедшие пять лет в журнал приходило много писем с просьбой опубликовать карикатуры на пророка. "Мы не делали этого, хотя закон нам это позволяет. Нам был нужен хороший повод, имеющий смысл и стоящий обсуждения", — сообщили в редакции.
- В январе 2015 года в Париже террористы совершили нападение на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo. Причиной стала опубликованная изданием карикатура на пророка Мухамеда.
- После теракта более 100 тысяч человек вышли на улицы французских городов. Акции прошли под девизом "Je suis Charlie" ("Charlie - это я").
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