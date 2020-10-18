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Убийство учителя под Парижем. Арестованы 11 человек, в том числе родители подозреваемого

18.10.2020, 16:53
Убийство учителя под Парижем. Арестованы 11 человек, в том числе родители подозреваемого - Фото
Фото: EPA

Отец обезглавившего учителя 18-летнего подозреваемого в соцсетях призывал к мобилизации против учителя

В ходе расследования жестокого убийства учителя в Конфлан-Сент-Онорин, под Парижем, полиция арестовала одиннадцать человек, в том числе родителей, дедушку и младшего брата 18-летнего подозреваемого. Об этом сообщает Le Figaro.

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Под стражей находится отец злоумышленника, который в соцсетях призывал к мобилизации против учителя.

Также арестованы местный исламистский активист Абдельхаким Сефрюи и его помощник. Кроме них задержан еще один человек — все трое контактировали с подозреваемым незадолго до убийства.

Прокурор по борьбе с терроризмом рассказал, что у отца ученика есть сводная сестра, которая в 2014 году уехала в Сирию, где присоединилась к организации Исламское государство, на нее был выдан ордер на обыск, но нет указаний на то, что эти дела связаны.

  • 16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя колледжа. Как выяснилось, 18-летний молодой человек чеченского происхождения напал на учителя за то, что тот во время урока демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда. 
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя "исламистским террористическим актом". 
Вадим Ребрина
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