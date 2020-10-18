Убийство учителя под Парижем. Арестованы 11 человек, в том числе родители подозреваемого

Отец обезглавившего учителя 18-летнего подозреваемого в соцсетях призывал к мобилизации против учителя

В ходе расследования жестокого убийства учителя в Конфлан-Сент-Онорин, под Парижем, полиция арестовала одиннадцать человек, в том числе родителей, дедушку и младшего брата 18-летнего подозреваемого. Об этом сообщает Le Figaro.

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Под стражей находится отец злоумышленника, который в соцсетях призывал к мобилизации против учителя.

Также арестованы местный исламистский активист Абдельхаким Сефрюи и его помощник. Кроме них задержан еще один человек — все трое контактировали с подозреваемым незадолго до убийства.

Прокурор по борьбе с терроризмом рассказал, что у отца ученика есть сводная сестра, которая в 2014 году уехала в Сирию, где присоединилась к организации Исламское государство, на нее был выдан ордер на обыск, но нет указаний на то, что эти дела связаны.

16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя колледжа. Как выяснилось, 18-летний молодой человек чеченского происхождения напал на учителя за то, что тот во время урока демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя "исламистским террористическим актом".

Вадим Ребрина

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