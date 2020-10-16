Жестокое убийство учителя во Франции. Подозреваемый родился в Москве – СМИ

Ранее Le Parisien со ссылкой на источник сообщала, что злоумышленник чеченского происхождения

Мужчина, который перерезал горло учителю колледжа в пригороде Парижа, родился в Москве. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на источник.

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По данным телеканала, злоумышленнику 18 лет, он кричал "Аллаху Акбар".

Ранее Le Parisien со ссылкой на источник сообщала, что напавший – 18-летний молодой человек чеченского происхождения.

По сообщению издания, убитый преподаватель недавно во время урока свободы слова демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда.

Подозреваемый был замечен полицейским патрулем с ножом недалеко от места нападения. По словам представителя полиции, правоохранители застрелили подозреваемого, передает Reuters.

В колледж, где работал погибший преподаватель, приехал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Министр образования Жан-Мишель Бланкер написал в Twitter, что убийство учителя – это нападение на Французскую Республику.

В парламенте Франции депутаты встали, чтобы почтить память убитого и осудить "ужасный террористический акт", сообщает BBC.

Сегодня в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин неизвестный ранил мужчину ножом в шею. Некоторые СМИ писали, что жертва была обезглавлена. Прокуратура открыла дело по статьям о терроризме.

Вадим Ребрина

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