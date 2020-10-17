Макрон назвал жестокое убийство учителя во Франции "исламистским терактом"

Сообщается, что убийство произошло из-за того, что жертва показывала своим ученикам "спорные карикатуры на пророка Мохаммеда" в рамках обсуждения суда над Charlie Hebdo. При этом "учитель советовал студентам-мусульманам покинуть класс, если они думали, что могут обидеться".

Макрон заявляет, что учителя убили, поскольку он "учил свободе слова": "Они не выиграют. Мы будем действовать".