Макрон назвал жестокое убийство учителя во Франции "исламистским терактом"
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал убийство учителя под Парижем, заявив, что преподавателя убили, поскольку он "учил свободе слова"
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал жестокое убийство учителя в пригороде Парижа "исламистским террористическим актом". Об этом сообщает BBC.
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Сообщается, что убийство произошло из-за того, что жертва показывала своим ученикам "спорные карикатуры на пророка Мохаммеда" в рамках обсуждения суда над Charlie Hebdo. При этом "учитель советовал студентам-мусульманам покинуть класс, если они думали, что могут обидеться".
Макрон заявляет, что учителя убили, поскольку он "учил свободе слова": "Они не выиграют. Мы будем действовать".
Расследование дела ведет департамент прокуратуры по борьбе с терроризмом. AFP сообщает о задержании четырех родственников нападавшего. Французский телеканал BFM TV сообщил, что нападавший был 18-летним уроженцем Москвы, он кричал "Аллаху Акбар".
- 16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин мужчина обезглавил учителя колледжа.
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