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Макрон назвал жестокое убийство учителя во Франции "исламистским терактом"

17.10.2020, 10:25
Макрон назвал жестокое убийство учителя во Франции
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes/EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал убийство учителя под Парижем, заявив, что преподавателя убили, поскольку он "учил свободе слова"

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал жестокое убийство учителя в пригороде Парижа "исламистским террористическим актом". Об этом сообщает BBC.

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Сообщается, что убийство произошло из-за того, что жертва показывала своим ученикам "спорные карикатуры на пророка Мохаммеда" в рамках обсуждения суда над Charlie Hebdo. При этом "учитель советовал студентам-мусульманам покинуть класс, если они думали, что могут обидеться".

Макрон заявляет, что учителя убили, поскольку он "учил свободе слова": "Они не выиграют. Мы будем действовать". 

Расследование дела ведет департамент прокуратуры по борьбе с терроризмом. AFP сообщает о задержании четырех родственников нападавшего. Французский телеканал BFM TV сообщил, что нападавший был 18-летним уроженцем Москвы, он кричал "Аллаху Акбар".

Владислав Сердюк
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