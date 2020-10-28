Charlie Hebdo вышел с карикатурой на Эрдогана. Власти Турции негодуют – фото обложки

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил на днях, что в стране не собираются отказываться от карикатур и рисунков, даже если они кого-то задевают

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, реагируя на напряженность в отношениях властей Франции и нескольких исламских стран, в частности Турции, выпустил сегодняшний номер с карикатурой на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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На рисунке сидящий в кресле в одних трусах усатый мужчина одной рукой держит какой-то напиток, а другой задирает подол женщине в традиционном мусульманском платье, и восклицает при этом: "У-у-ух! Пророк!"

Руководство Турции негодует: пресс-секретарь Эрдогана Фахреттин Алтун написал целую серию твитов, в которых обвинил издателей и заодно французские власти в "отвратительной попытке посеять культурный расизм и ненависть".

Редакция опубликовала рисунок после недавнего резонансного убийства во Франции 47-летнего учителя Самюэля Пати: он показал на уроке карикатуры на пророка.

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Реагируя на это, французский президент Эмманюэль Макрон назвал убийство "исламистским террористическим актом" и заявил, что ислам сейчас "проходит период кризиса". Учителя он назвал "тихим героем", который является "воплощением свободы в республике".

Эрдоган в ответ обвинил Макрона в исламофобии, посоветовав ему сходить к доктору и проверить "психическое здоровье".

Франция намерена выслать более 200 иностранцев после убийства учителя.

Турция пересмотрит таможенные ставки для украинских товаров: Эрдоган дал поручение.

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Евгений Пилипенко

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