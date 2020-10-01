Эрдоган о призыве США, Франции и РФ к миру в Нагорном Карабахе: Вы не имеете права
Эрдоган повторил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха, "если мы хотим установить прочный мир в регионе"
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал неприемлемым то, что Соединенные Штаты, Россия и Франция участвуют в поисках способа прекращения огня в Нагорном Карабахе, так как "пренебрегали этой проблемой в течение 30 лет". Об этом он сказал, выступая в парламенте Турции, сообщает Reuters.
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Эрдоган также повторил, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха, "если мы хотим установить прочный мир в регионе".
"Учитывая, что США, Россия и Франция пренебрегали этой проблемой в течение почти 30 лет, недопустимо, чтобы они участвовали в поисках возможности для прекращения огня", – сказал Эрдоган.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин призвали Азербайджан и Армению незамедлительно и без предварительных условий вернуться за стол переговоров.
- 27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". Начались маштабные боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, говорят о крупных потерях у противника и не подтверждают свои.
- Президент Турции Эрдоган заявил, что "Армения напала на Азербайджан" и потребовал уйти из НК. По его словам, "спокойствие в регионе наступит, когда Армения прекратит оккупацию".
- Стороны отказываются от переговоров.
- Вчера Азербайджан заявил, что прекратит боевые действия, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха.
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