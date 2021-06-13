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Глава Еврокомиссии: Украина – одна из топ-тем саммита G7

13.06.2021, 10:09
Глава Еврокомиссии: Украина – одна из топ-тем саммита G7 - Фото
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Вопрос Украины – одна из основных внешнеполитических тем саммита лидеров Большой семерки (G7). Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Украина занимает важное место в нашей общей повестке дня. G7 поддерживает территориальную целостность Украины и готова помочь в ее усилиях по проведению реформ. Украине нужны сильные институты, действующие на основе верховенства права", – написала она.

Фон дер Ляйен также сообщила, что на саммите долго обсуждали Восточное партнерство ЕС.

"В то время как Россия продолжает подрывать порядок европейской безопасности, мы можем рассчитывать на сильный трансатлантический альянс для ответа этому вызову", – отметила дипломат.

Также обсуждалась тема Беларуси, добавила глава Еврокомиссии. По ее словам, сотрудничество в G7 сделает более эффективными санкции против режима беларуского диктатора Александра Лукашенко, о которых ранее договорились в ЕС.

Она также напомнила, что ЕС работает над инвестиционным планом на сумму 3 миллиарда евро для поддержки будущей демократической Беларуси.

СПРАВКА. В неформальный клуб G7 входят Франция, Германия, Италия, Великобритания, США, Канада и Япония. Также в саммитах участвует Евросоюз. До 2014-го в клуб входили восемь стран, однако Россию исключили после оккупации Крыма и агрессии против Украины на Донбассе.

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Марк Сировой
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g7 Украина саммит урсула фон дер ляйен
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