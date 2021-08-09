Зеленский и Байден рассмотрят в Вашингтоне три блока вопросов – Кулеба

На встрече в Белом доме президент Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден рассмотрят три блока вопросов: политика, безопасность, экономика. Об этом в программе Реальная политика с Евгением Киселевым на канале Украина 24 рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД рассказывал об итогах его и главы Офиса президента Андрея Ермака визита в Вашингтон, во время которого готовилась встреча президентов.

По словам Кулебы, проговаривались "реальные результаты", с которыми выйдут лидеры стран, и на встрече Зеленского с Байденом будет три блока вопросов:

1. Политика. Глава МИД напомнил, что между Украиной и США с 2008 года действует стратегическое партнерство. Однако с 2008-го все изменилось – необходимо вывести это партнерство на новый уровень.

2. Безопасность. Этот блок включает противодействие агрессии России, вопросы временно оккупированных Крыма и части Донбасса. "Куда и как мы будем двигаться. Мы обсуждали несколько очень конкретных идей, я не могу сразу ими поделиться, но разговор был по этому вопросу очень предметным", – анонсировал Кулеба.

3. Экономика. По словам министра, Украина хочет видеть больше американских денег в своей экономике, особенно в стратегических отраслях. Кулеба считает, что Украина может построить эффективное партнерство с американским бизнесом и финансовыми учреждениями. На визит готовятся "конкретные проекты с названиями, цифрами и сроками реализации", они будут переданы на рассмотрение США.

Кулеба также заверил, что по итогам визита Вашингтон будут подписаны документ между президентами и другие "конкретные документы", часть из которых уже на финальной стадии, а часть – требуют дополнительной доработки.

На вопрос, буде ли совместная пресс-конференция Байдена и Зеленского, Кулеба прямо не ответил. По его словам, эти нюансы сейчас в работе.

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Марк Сировой

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