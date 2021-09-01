Украина получит от США дополнительную поставку Javelin
01.09.2021, 10:08
Джавелины (фото - mil.gov.ua)
США передадут Украине дополнительные противотанковые ракеты Javelin. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил министр обороны США Ллойд Остин.
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"Президент Байден одобрил выделение дополнительного пакета помощи по безопасности для предоставления бронебойных систем Javelin и другого вооружения", – заявил Остин.
По словам Остина, с 2014 года США выделили более $2,5 млрд для поддержки ВСУ.
- 1 января 2021 года сенат США принял оборонный бюджет – в нем были также заложены $250 млн на военную поддержку Украины.
- 19 марта в США сообщили, что разработали законопроект, который предусматривает предоставление Украине военной помощи и поддержки в сфере безопасности. В числе прочего, в документе идет речь о ежегодном финансировании и предоставлении летального оружия.
- В апреле в Госдепартаменте США заявили, что поддержка Украины летальным оружием продолжится.
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