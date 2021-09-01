Встреча Зеленского и Байдена закончилась. Вместо 45 минут говорили больше двух часов
01.09.2021, 23:49
Фото: EPA
В Белом доме завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, сообщает из США корреспондент ТСН.
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Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.
Встреча продолжалась более двух часов вместо запланированных по протоколу 45 минут.
После переговоров с Байденом Зеленский поехал в Конгресс, где у него также запланирована встреча.
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