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Встреча Зеленского и Байдена закончилась. Вместо 45 минут говорили больше двух часов

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 23:49
Встреча Зеленского и Байдена закончилась. Вместо 45 минут говорили больше двух часов - Фото
Фото: EPA

В Белом доме завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, сообщает из США корреспондент ТСН.

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Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Встреча продолжалась более двух часов вместо запланированных по протоколу 45 минут.

После переговоров с Байденом Зеленский поехал в Конгресс, где у него также запланирована встреча.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский джо байден
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