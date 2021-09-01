Встреча Зеленского и Байдена закончилась. Вместо 45 минут говорили больше двух часов

В Белом доме завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, сообщает из США корреспондент ТСН.

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Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Встреча продолжалась более двух часов вместо запланированных по протоколу 45 минут.

После переговоров с Байденом Зеленский поехал в Конгресс, где у него также запланирована встреча.

Продолжается рабочий визит президента Украины в США. LIGA.net ведет хронику этого события.

ведет хронику этого события. О результатах первого дня — в материале LIGA.net .

. Сегодня Украина и США приняли совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов.

Вадим Ребрина

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