Зеленский: Мне не хватает времени думать о Путине, интересует предметная встреча с ним

Президент Владимир Зеленский говорит, что у него нет времени думать о лидере России Владимире Путине. Однако он хочет провести с ним предметную, а не декларативную встречу. Об этом он заявил в интервью Стивену Сакуру на Ялтинской конференции (YES).

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Интервьюер сказал, что Зеленский в начале каденции верил в возможность договориться с Путиным, и спросил, изменилось ли его мнению после двух лет у власти.

"Что касается изменения мнения о Путине. Мне, честно говоря, не хватает времени о нем думать, пусть он и его страна не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно с ним встретится, а не декларативно", – ответил Зеленский.

Президент говорит, что хочет встретиться с Путиным более предметно, чем во время первой встречи – на нормандском саммите 2019 года.

Президент не исключает новой встречи в нормандском формате, но говорит, что это зависит от России. Он считает, что после такого саммита будет результат – возвращение какого-то количества удерживаемы в РФ лиц. В обмен "всех на всех" президент не верит, поскольку Кремль никогда не выполняет договоренности на 100%.

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Зеленский отметил, что сейчас связанные с российской агрессией вопросы не продвигаются вперед так быстро, как он хотел бы.

"Россия сегодня не хочет, не видит смысла решить вопрос окончания войны, и решить конфликтный вопрос быстро. И это уже мои внутренние проблемы, как я должен заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны", – сказал он.

По мнению Зеленского, "фразами, запугиваниями и криками" эту проблему не решить. Он также говорит, что по некоторым вопросам Украина пока не достаточно мощная страна, чтобы диктовать политику, хотя стремится к этому.

26 апреля Зеленский заявил: все идет к тому, что их личная встреча с Путиным произойдет. Однако до сих пор конкретики нет.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не готов к встрече с Зеленским, поскольку украинская сторона хочет обсуждать Крым.

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Марк Сировой

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