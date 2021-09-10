UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Мне не хватает времени думать о Путине, интересует предметная встреча с ним

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 11:51
Зеленский: Мне не хватает времени думать о Путине, интересует предметная встреча с ним - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео Victor Pinchuk Foundation, YouTube)

Президент Владимир Зеленский говорит, что у него нет времени думать о лидере России Владимире Путине. Однако он хочет провести с ним предметную, а не декларативную встречу. Об этом он заявил в интервью Стивену Сакуру на Ялтинской конференции (YES).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Интервьюер сказал, что Зеленский в начале каденции верил в возможность договориться с Путиным, и спросил, изменилось ли его мнению после двух лет у власти.

"Что касается изменения мнения о Путине. Мне, честно говоря, не хватает времени о нем думать, пусть он и его страна не обижаются. Меня больше интересует, можем ли мы предметно с ним встретится, а не декларативно", – ответил Зеленский.

Президент говорит, что хочет встретиться с Путиным более предметно, чем во время первой встречи – на нормандском саммите 2019 года.

Президент не исключает новой встречи в нормандском формате, но говорит, что это зависит от России. Он считает, что после такого саммита будет результат – возвращение какого-то количества удерживаемы в РФ лиц. В обмен "всех на всех" президент не верит, поскольку Кремль никогда не выполняет договоренности на 100%.

Читайте также: Кулеба о встрече Зеленский-Путин: Хорошая новость – Россия уже торгуется

Зеленский отметил, что сейчас связанные с российской агрессией вопросы не продвигаются вперед так быстро, как он хотел бы.

"Россия сегодня не хочет, не видит смысла решить вопрос окончания войны, и решить конфликтный вопрос быстро. И это уже мои внутренние проблемы, как я должен заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны", – сказал он.

По мнению Зеленского, "фразами, запугиваниями и криками" эту проблему не решить. Он также говорит, что по некоторым вопросам Украина пока не достаточно мощная страна, чтобы диктовать политику, хотя стремится к этому.

Читайте также: "Думаю, Байден это понимает". Зеленский не исключает полномасштабной войны с Россией

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Донбасс владимир путин нормандский формат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 