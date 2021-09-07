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Кулеба о встрече Зеленский-Путин: Хорошая новость – Россия уже торгуется

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2021, 11:15
Кулеба о встрече Зеленский-Путин: Хорошая новость – Россия уже торгуется - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Требование России, чтобы на возможной встрече президента Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина не обсуждался вопрос временно оккупированного Крыма, означает, что Москва начала торговаться – и это хорошая новость. Такое мнение в эфире программы Сніданок на 1+1 выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Ведущий напомнил: Кремль заявил, что встреча Путина и Зеленского состоится, если на ней не будет обсуждаться Крым. Журналист спросил министра, пойдет ли на это Украина.

"Хорошая новость – они уже торгуются. Все начиналось со стороны Москвы с тезисов, что непонятно о чем говорить, категорически не совпадают повестки и видение встречи. Теперь они уже торгуются о ее повестке дня", – ответил Кулеба.

По словам главы МИД, саммитом Крымской платформы Украина показала, что никогда не забудет о Крыме – и это не та тема, где возможны компромиссы.

Кулеба не считает "точкой" ультиматум России о необсуждении вопроса Крыма президентами. Он уверен, что тема Крыма будет в повестке в любом случае – вопрос в том, как она будет публично освещаться.

"Встреча с Путиным – это то, к чему мы готовы. А они ищут повод, чтобы с нее соскочить. Сегодня они говорят, что не хотят о Крыме. Завтра придумают еще какой-то аргумент. Но мы призываем РФ согласится на эту встречу и откровенный разговор о том, как мы будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории", – добавил глава МИД.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин Крым дмитрий кулеба
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