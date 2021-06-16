"Сколько можно?". Зеленский заподозрил Путина в нежелании встречи тет-а-тет

Кремль затягивает с двусторонней встречей президентов России и Украины. Об этом в интервью иностранным СМИ заявил президент Владимир Зеленский, его перевод выложил Офис президента.

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По словам главы государства, российский лидер Владимир Путин ранее сказал, что готов к встрече, но хочет знать ее содержание.

"И я считаю, что встреча будет. Сегодня, я не знаю причин, но они слишком оттягивают. И оттягиванием вопрос не решить. Ставят вопрос русского языка, церкви и тому подобное", – посетовал Зеленский.

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Он добавил, что приоритетная тема – это происходящая война, все остальное по сравнению с этим второстепенное.

"Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно?", – сказал президент, отметив, что в России "все точно знают, что происходит, все четко понимают – есть война на Донбассе, кто оккупировал Крым, кто помогает сепаратистам".

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Евгений Пилипенко

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