UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Сколько можно?". Зеленский заподозрил Путина в нежелании встречи тет-а-тет

16.06.2021, 12:42
Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото: пресс-служба президента, ЕРА. Коллаж: LIGA.net)

Кремль затягивает с двусторонней встречей президентов России и Украины. Об этом в интервью иностранным СМИ заявил президент Владимир Зеленский, его перевод выложил Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы государства, российский лидер Владимир Путин ранее сказал, что готов к встрече, но хочет знать ее содержание.

"И я считаю, что встреча будет. Сегодня, я не знаю причин, но они слишком оттягивают. И оттягиванием вопрос не решить. Ставят вопрос русского языка, церкви и тому подобное", – посетовал Зеленский.

Читайте также: "Ранее таких заявлений не делалось". Кремль услышал сигнал Байдена об Украине в НАТО

Он добавил, что приоритетная тема – это происходящая война, все остальное по сравнению с этим второстепенное.

"Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно?", – сказал президент, отметив, что в России "все точно знают, что происходит, все четко понимают – есть война на Донбассе, кто оккупировал Крым, кто помогает сепаратистам".

Читайте также: "Это что, на поклон к Путину". Кравчук против предложенной Зеленскому поездки в Москву

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Донбасс религия церковь владимир путин переговоры встреча русский язык
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 