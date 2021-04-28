Зеленский нашел "идеальное место для диалога о мире" с Путиным – в гостях у папы римского

Ватикан мог бы стать "оптимальным местом со всех точек зрения" для двусторонних переговоров президента Владимира Зеленского и лидера страны-оккупанта России Владимира Путина. Так первый ответил на вопрос итальянской газеты La Repubblica о месте для встречи тет-а-тет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава государства выразил уверенность, что "встреча обязательно состоится", так как "настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было, что, безусловно, не способствует конструктивным переговорам".

"Поэтому мне кажется, что встреча должна состояться на территории, олицетворяющей мир и диалог. На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса", – сказал Зеленский.

Читайте также: Из России на Донбасс в 2015-м шли тысяч тонн боеприпасов: расследование

Когда журналист спросил его, как насчет Рима или Ватикана, президент ответил: "Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире".

По его мнению, Святой Престол – "глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта".

"Ватикан отличается от других мировых игроков тем, что остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов", – считает Зеленский.

Он выразил надежду, что такой посредник "придаст уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться".

20 апреля 2021-го Зеленский предложил Путину встречу на Донбассе. Путин ответил, что готов встретить Зеленского у себя, но о захваченных Россией Крыме и ОРДЛО говорить не намерен.

Зеленский же заявил, что важно не место, а содержание встречи, и отказался от принуждения Москвы к переговорам с ее террористами на Донбассе.

Читайте также: "Это что, на поклон к Путину". Кравчук против предложенной Зеленскому поездки в Москву

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.