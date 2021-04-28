UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский нашел "идеальное место для диалога о мире" с Путиным – в гостях у папы римского

28.04.2021, 11:11
Зеленский нашел
Владимир Зеленский и Владимир Путин (Фото: пресс-служба президента, ЕРА. Коллаж: LIGA.net)

Ватикан мог бы стать "оптимальным местом со всех точек зрения" для двусторонних переговоров президента Владимира Зеленского и лидера страны-оккупанта России Владимира Путина. Так первый ответил на вопрос итальянской газеты La Repubblica о месте для встречи тет-а-тет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава государства выразил уверенность, что "встреча обязательно состоится", так как "настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было, что, безусловно, не способствует конструктивным переговорам".

"Поэтому мне кажется, что встреча должна состояться на территории, олицетворяющей мир и диалог. На мой взгляд, правильно подобранное место для проведения чрезвычайно сложного диалога о мире поспособствует решению вопроса", – сказал Зеленский.

Читайте также: Из России на Донбасс в 2015-м шли тысяч тонн боеприпасов: расследование

Когда журналист спросил его, как насчет Рима или Ватикана, президент ответил: "Ватикан – действительно идеальное место для диалога о мире".

По его мнению, Святой Престол – "глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта".

"Ватикан отличается от других мировых игроков тем, что остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов", – считает Зеленский.

Он выразил надежду, что такой посредник "придаст уверенности, которой не хватает нашим попыткам договориться".

Читайте также: "Это что, на поклон к Путину". Кравчук против предложенной Зеленскому поездки в Москву 

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Владимир Зеленский война Донбасс владимир путин Крым переговоры оккупация деоккупация Ватикан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 