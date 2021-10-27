Кремль отреагировал на применение Украиной Bayraktar на Донбассе. Как всегда, угрозы

Кремль угрожает "дестабилизацией ситуации" на линии соприкосновения на Донбассе из-за использования Украиной турецких ударных беспилотников Bayraktar для прекращения обстрелов украинских позиций и мирных населенных пунктов со стороны подконтрольных РФ боевиков. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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"У нас, действительно, особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", – сказал Песков.

Вчера боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного Донецкой области, а также сам населенный пункт. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения, повреждено шесть домов мирных жителей. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь.

Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию соприкосновения, уточнили в Генштабе ВСУ.

Вадим Ребрина

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