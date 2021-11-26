Зеленский об операции по ЧВК Вагнера: Эрдоган никогда бы нам этого не простил
26.11.2021, 12:59
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Украины была бы втянута в международный скандал, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда бы не простил использования в спецоперации самолета Турецких авиалиний, если бы с ним что-то случилось. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о провале спецоперации по заманиванию в Украину и задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Зеленского, он был готов принять любую спецоперацию, если она детально проработана и если не пострадают люди.
Новость дополняется
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев • ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии