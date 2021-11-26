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Зеленский об операции по ЧВК Вагнера: Эрдоган никогда бы нам этого не простил

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 12:59
Зеленский об операции по ЧВК Вагнера: Эрдоган никогда бы нам этого не простил - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Украины была бы втянута в международный скандал, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда бы не простил использования в спецоперации самолета Турецких авиалиний, если бы с ним что-то случилось. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о провале спецоперации по заманиванию в Украину и задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

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По словам Зеленского, он был готов принять любую спецоперацию, если она детально проработана и если не пострадают люди.

Новость дополняется

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский чвк вагнера реджеп тайип эрдоган
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