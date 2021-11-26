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Зеленский о вагнергейте: Это операция под названием Бурба, слава Богу, закончилась

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 12:51
Зеленский о вагнергейте: Это операция под названием Бурба, слава Богу, закончилась - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский раскритиковал экс-главу военной разведки Василия Бурбу и операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом заявил глава государства на пресс-конференции.

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"Это была операция под названием Бурба. Которая, слава Богу, уже закончилась", – сказал он.

Зеленский заявил, что разведчики "не очень хорошо о нем говорили" – и он сразу хотел его уволить.

Новость дополняется...

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский чвк вагнера спецоперация bellingcat василий бурба андрей ермак
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