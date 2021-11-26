Зеленский о вагнергейте: Это операция под названием Бурба, слава Богу, закончилась
26.11.2021, 12:51
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба форума Украина 30)
Президент Владимир Зеленский раскритиковал экс-главу военной разведки Василия Бурбу и операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом заявил глава государства на пресс-конференции.
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"Это была операция под названием Бурба. Которая, слава Богу, уже закончилась", – сказал он.
Зеленский заявил, что разведчики "не очень хорошо о нем говорили" – и он сразу хотел его уволить.
Новость дополняется...
- 17 ноября 2021 года Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о срыве спецоперации Главного управления разведки Минобороны по задержанию наемников ЧВК Вагнера летом 2020 года. По данным журналистов, в последний момент по "предложению" главы ОП Андрея Ермака операцию "перенесли", после чего боевиков задержали спецслужбы Беларуси и выдали их России.
- На Банковой в ответ заявили, что у Ермака нет полномочий отдавать приказы органам разведки, но он мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.
- Журналистка Янина Соколова опубликовала документы, якобы связанные со спецоперацией. В них утверждается, что операцию перенесли по решению военно-политического руководства.
- Руководитель операции, экс-глава ГУР МО Василий Бурба, заявил, что операцию по ЧВК Вагнера приказал перенести Зеленский, через доверенное лицо – Ермака.
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