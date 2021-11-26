Зеленский о вагнергейте: Это операция под названием Бурба, слава Богу, закончилась

Президент Владимир Зеленский раскритиковал экс-главу военной разведки Василия Бурбу и операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера. Об этом заявил глава государства на пресс-конференции.

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"Это была операция под названием Бурба. Которая, слава Богу, уже закончилась", – сказал он.

Зеленский заявил, что разведчики "не очень хорошо о нем говорили" – и он сразу хотел его уволить.

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Марк Сировой

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