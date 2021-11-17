Украинским разведчикам под видом охранной компании при "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Целый год Bellingcat при участии The Insider расследовал обстоятельства этой уникальной спецоперации, которая должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент разведчики встретились с политическим руководством, и операцию "перенесли". Об этом говорится в давно анонсированном и выложенном сегодня расследовании срыва спецоперации Украины и международных партнеров по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

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Перед публикацией расследования Bellingcat Временная следственная комиссия (ТСК) Верховной Рады заявила, что в июле 2020-го президент Владимир Зеленский не давал указаний отсрочить спецоперацию, а глава его офиса Андрей Ермак не имел таких полномочий. ТСК не смогла установить, была ли утечка информации о спецоперации из Украины, но не исключает – о ней могли знать в РФ и Беларуси.

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Марк Сировой , Вадим Ребрина

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