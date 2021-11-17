Расследование | "Приземление Валькирии". Да, операция была: первая часть расследования о ЧВК Вагнера
Украинским разведчикам под видом охранной компании при "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Целый год Bellingcat при участии The Insider расследовал обстоятельства этой уникальной спецоперации, которая должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент разведчики встретились с политическим руководством, и операцию "перенесли". Об этом говорится в давно анонсированном и выложенном сегодня расследовании срыва спецоперации Украины и международных партнеров по задержанию наемников ЧВК Вагнера.
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Перед публикацией расследования Bellingcat Временная следственная комиссия (ТСК) Верховной Рады заявила, что в июле 2020-го президент Владимир Зеленский не давал указаний отсрочить спецоперацию, а глава его офиса Андрей Ермак не имел таких полномочий. ТСК не смогла установить, была ли утечка информации о спецоперации из Украины, но не исключает – о ней могли знать в РФ и Беларуси.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила их выдачу, но Беларусь отпустила их в РФ.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по задержанию этих наемников, но некий "крот" на Банковой ее сорвал. Летом 2020-го Зеленский назвал это "бредом", но 24 июня 2021-го сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали".
- Весной 2021-го лидер Bellingcat Христо Грозев приезжал в Украину. В сентябре партнеры расследователей, CNN, заявили, что операция проводилась с ведома США: Вашингтон дал средства, техпомощь и рекомендации от ЦРУ.
- В мае в Раде создали ТСК для расследования возможных преступлений чиновников, которая занимается в том числе делом вагнеровцев. В эту ТСК вошли восемь депутатов СН, нардеп пророссийской ОПЗЖ Шуфрич, по депутату от групп Доверие и За будущее. ТСК заявляла, что операция была украинской, а с иностранными партнерами обменивались данными.
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