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Расследование | "Приземление Валькирии". Да, операция была: первая часть расследования о ЧВК Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 17:17
Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (скриншот видео)

Украинским разведчикам под видом охранной компании при "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Целый год Bellingcat при участии The Insider расследовал обстоятельства этой уникальной спецоперации, которая должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент разведчики встретились с политическим руководством, и операцию "перенесли". Об этом говорится в давно анонсированном и выложенном сегодня расследовании срыва спецоперации Украины и международных партнеров по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

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Перед публикацией расследования Bellingcat Временная следственная комиссия (ТСК) Верховной Рады заявила, что в июле 2020-го президент Владимир Зеленский не давал указаний отсрочить спецоперацию, а глава его офиса Андрей Ермак не имел таких полномочий. ТСК не смогла установить, была ли утечка информации о спецоперации из Украины, но не исключает – о ней могли знать в РФ и Беларуси. 

Читайте также: ЧВК Вагнера. Генерал Бурба дал показания нардепам Рады, но "на самом важном его прервали"

Марк Сировой, Вадим Ребрина
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