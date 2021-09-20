ЧВК Вагнера. Генерал Бурба дал показания нардепам Рады, но "на самом важном его прервали"
Сегодня экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны генерал Василий Бурба давал показания Временной следственной комиссии (ТСК) Верховной Рады по делу о якобы срыве спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера, сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. Не входящий в ТСК нардеп от Голоса Роман Костенко позже заявил в соцсети, что "на чрезвычайно важном моменте" доклада Бурбы ТСК ушла на перерыв.
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По данным источников Бутусова, Бурба выступал перед ТСК с 09:00 утра, последовательно рассказывал о планировании и в ходе спецоперации.
Журналист предполагал, что заседание будет длиться еще минимум несколько часов, поскольку у депутатов есть много вопросов, "проверяют все детали".
Однако позже Костенко написал, что ТСК без объяснения причины объявила перерыв до завтра, когда Бурба перешел "к чрезвычайно важной части своего доклада".
Бутусов утверждает, что решение о перерыве и последующем переносе заседания было принято, когда Бурба начал рассказывать, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию. По его словам, об этом решении заявляла глава ТСК – нардеп Слуги народа Марьяна Безуглая.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемника из кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила выдачу наемников, но Беларусь выдала их РФ.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков, но некий "крот" на Банковой ее сорвал. Летом 2020-го президент Владимир Зеленский назвал это "бредом", однако 24 июня 2021-го сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали".
- Верховная Рада создала ТСК для расследования возможных преступлений чиновников, которая занимается в том числе делом вагнеровцев. В эту ВСК вошли восемь депутатов СН, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич, по депутату от групп Доверие и За будущее.
- 8 сентября CNN опубликовал расследование, в котором утверждает, что спецоперация по вагнеровцам проводилась с ведома США. В Офисе президента раскритиковали расследование, заявив, что его похвалили в ФСБ России.
- 10 сентября Безуглая рассказала, что, по материалам ТСК, вагнеровцев планировали задержать в Турции, а не сажать самолет в Киеве.
- 13 сентября Безуглая рассказала, что операция была украинской, а с партнерами обменивались данными. 14 сентября заседание ТСК с Бурбой не состоялось – не было кворума.
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