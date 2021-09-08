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"Статью похвалили в ФСБ". У Зеленского отреагировали на расследование CNN по вагнеровцам

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 15:21
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Расследование CNN о якобы спецоперации по задержанию ЧВК Вганера похвалила ФСБ России – это говорит само за себя, историю "разгонит" российская пропаганда. Так в комментарии LIGA.net отреагировал на расследование советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Сегодня CNN опубликовал расследование, в котором со ссылкой на неназванных бывших украинских разведчиков и американского чиновника говорится, что спецоперация по вагнеровцам проводилась с ведома США.

Подоляк заявил, что "анонимные и бездолжностыне источники" не имеют репутационной ценности. Он считает, что при таком содержании надо обращать внимание не на то, что именно опубликовано CNN, а на синхронность с заявлением ФСБ.

"Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, той самой) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники", – сказал он.

По мнению Подоляка, реакция ФСБ – сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. "Теперь они "разгонят" эту историю со ссылкой на CNN", – считает советник главы ОП.

Читайте также: ЧВК Вагнера. Украина собрала важные доказательства, но власти решили молчать – Грозев

Он также заявляет, что ситуация "говорит сама за себя", ведь она произошла накануне встречи лидера России Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Подоляк говорит, что история о спецоперации по задержанию вагнеровцев впервые была опубликована 6 августа в российском издании Комсомольска правда.

По его мнению, к этой истории ничего нового в расследовании CNN не добавилось, а украинские журналисты, политики или бывшие сотрудники спецслужб "подставили CNN, обеспечив перевод на английский старой российской дезинформации".

  • 24 июня 2021-го Зеленский в интервью 1+1 сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали". Он также сказал, что обсуждал летом 2020-го вопрос вагнеровцев с Александром Лукашенко – на тот момент президентом Беларуси.

 Читайте также: "Это тайно, гриф". В Слуге народа отреагировали на расследование CNN по вагнеровцам

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский расследование чвк вагнера фсб cnn офис президента михаил подоляк
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