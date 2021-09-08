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"Это тайно, гриф". В Слуге народа отреагировали на расследованиие CNN по вагнеровцам

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 12:30
Давид Арахамия (скриншот видео Слуги народа, Facebook)

Спецоперации не должны обсуждаться в СМИ, эта тема тайная и под грифом секретности. Об этом заявил на брифинге глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, комментируя расследование CNN о якобы сорванной спецоперации Украины по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

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Сегодня CNN опубликовал расследование, в котором говорится, что спецоперация по вагнеровцам проводилась с ведома США. Арахамию попросили отреагировать на него.

"Мое видение не изменилось. Я считаю, что любая спецоперация, которую делают украинские или не украинские спецслужбы, не должна быть комментирована в СМИ. Это полностью тайно, гриф", – сказал он.

Арахамия напомнил, что в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия, члены которой получили доступ к гостайне, в том числе для рассмотрения дела вагнеровцев.

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На замечание репортера, что о спецоперации говорят в мире, и ожидается расследование журналистов Bellingcat, он повторил: если потенциально какая-то спецоперация была, то это не предмет для обсуждения в СМИ.

"Вы когда-то видели спецоперации? Только в художественных фильмах. Когда спецоперации проводит США, Великобритания, Моссад, вы видите какие-то комментарии политиков, активистов? Если есть спецоперация, она всегда грифована", – добавил глава СН.   

  • 24 июня 2021-го Зеленский в интервью 1+1 сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали". Он также сказал, что обсуждал летом 2020-го вопрос вагнеровцев с Александром Лукашенко – на тот момент президентом Беларуси.

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Марк Сировой
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Слуга народа расследование чвк вагнера спецоперация cnn Давид Арахамия
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