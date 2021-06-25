У Зеленского озвучили новую версию по вагнеровцам: Спецоперацию могли придумать в России
Слова президента Владимира Зеленского о спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера пытаются "переврать": такой спецоперации могло не быть или же ее могли придумать в России. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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Вчера Зеленский в интервью 1+1 сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали". Он также сказал, что обсуждал летом 2020-го вопрос вагнеровцев с Александром Лукашенко – на тот момент президентом Беларуси, где местные силовики перехватили вагнеровцев.
По словам Подоляка, Зеленский в интервью "опирался только на официальные данные" и сказал по вагнеровцам "три конкретные и объективные вещи".
"Первое: если это и была спецоперация, то она должна была носить дискредитирующий характер и продумана была в РФ. Второе: после задержания в Беларуси людей, имевших отношение к войне на Донбассе, президент затребовал у Лукашенко (на лето 2020-го президента Беларуси, – ред.) их экстрадиции. Третье: нужно адекватно смотреть на окружающий мир и не жить в пропагандистских фантазиях", – сказал Подоляк.
Советник главы ОП также подчеркнул, что Зеленский в том разговоре предупредил Лукашенко: в Украине будет воспринята только передача вагнеровцев Украине.
Лукашенко в ответ "проявил конструктивность, был очень мягким", однако вагнеровцев в итоге отправили в Россию, отметил Подоляк. По его мнению, это могло быть сделано в рамках "сделки о гарантиях Лукашенко".
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила выдачу наемников, но Беларусь выдала их РФ.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков, но некий "крот" на Банковой ее сорвал.
- Президент Зеленский назвал это "бредом", а глава ОП Ермак заявил, что это "дезинформационная атака для раскола общества".
- В январе журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев анонсировал фильм об этом, приезжал в Украину, появились новые данные и свидетели. Он заявил, что расследование опубликуют до встречи Зеленского с Путиным.
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