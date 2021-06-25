У Зеленского озвучили новую версию по вагнеровцам: Спецоперацию могли придумать в России

Слова президента Владимира Зеленского о спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера пытаются "переврать": такой спецоперации могло не быть или же ее могли придумать в России. Об этом заявил в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Вчера Зеленский в интервью 1+1 сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали". Он также сказал, что обсуждал летом 2020-го вопрос вагнеровцев с Александром Лукашенко – на тот момент президентом Беларуси, где местные силовики перехватили вагнеровцев.

По словам Подоляка, Зеленский в интервью "опирался только на официальные данные" и сказал по вагнеровцам "три конкретные и объективные вещи".

"Первое: если это и была спецоперация, то она должна была носить дискредитирующий характер и продумана была в РФ. Второе: после задержания в Беларуси людей, имевших отношение к войне на Донбассе, президент затребовал у Лукашенко (на лето 2020-го президента Беларуси, – ред.) их экстрадиции. Третье: нужно адекватно смотреть на окружающий мир и не жить в пропагандистских фантазиях", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП также подчеркнул, что Зеленский в том разговоре предупредил Лукашенко: в Украине будет воспринята только передача вагнеровцев Украине.

Лукашенко в ответ "проявил конструктивность, был очень мягким", однако вагнеровцев в итоге отправили в Россию, отметил Подоляк. По его мнению, это могло быть сделано в рамках "сделки о гарантиях Лукашенко".

Подоляк также утверждает, что эти "очевидные и повторяемые детали" о разговоре с Лукашенко пытается сейчас "переврать" вся "партийная сетка" пятого президента Петра Порошенко и его попутчиков.

Марк Сировой , Юрий Смирнов

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