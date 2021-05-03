Дело ЧВК Вагнера. Расследование Bellingcat опубликуют до встречи Зеленского с Путиным
Текстовая версия расследования группы журналистов-расследователей Bellingcat, посвященное возможной операции по привлечению к ответственности наемников российской ЧВК Вагнера будет опубликована до встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, документальный фильм выйдет после лета 2021 года. Об этом сообщил журналист и расследователь Христо Грозев в эфире Еспресо.TV.
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"Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели", – отметил Грозев.
Он подчеркнул, что текст расследования появится в сети до назначенной на июнь встречи между Путиным и Зеленским.
При этом производство фильма, по словам Грозева, затянулось из-за пандемии и вызванных ею ограничений на передвижение, а также из-за сложных и длительных процедур подтверждения достоверности данных, которые Bellingcat получает в процессе расследования.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", а Ермак заявил, что это "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- В январе Грозев анонсировал фильм, посвященный возможной спецоперации, а 10 марта он приезжал в Украину, появились новые данные и свидетели.
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