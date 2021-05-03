Дело ЧВК Вагнера. Расследование Bellingcat опубликуют до встречи Зеленского с Путиным

Текстовая версия расследования группы журналистов-расследователей Bellingcat, посвященное возможной операции по привлечению к ответственности наемников российской ЧВК Вагнера будет опубликована до встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, ​​документальный фильм выйдет после лета 2021 года. Об этом сообщил журналист и расследователь Христо Грозев в эфире Еспресо.TV.

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"Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели", – отметил Грозев.

Он подчеркнул, что текст расследования появится в сети до назначенной на июнь встречи между Путиным и Зеленским.

При этом производство фильма, по словам Грозева, затянулось из-за пандемии и вызванных ею ограничений на передвижение, а также из-за сложных и длительных процедур подтверждения достоверности данных, которые Bellingcat получает в процессе расследования.

Наталия Медведева

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