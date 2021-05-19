Рада создала ТСК по расследованию дела ЧВК Вагнера с Шуфричем и "слугами народа"

На сегодняшнем заседании Верховная Рада поддержала постановление №5243 о создании Временной следственной комиссии (ТСК), которая, как утверждал ее инициатор, займется делом ЧВК Вагнера и "пленками Суркова-Медведчука". В состав ТСК войдут восемь депутатов Слуги народа, нардеп ОПЗЖ Нестор Шуфрич, по депутату от групп Доверие и За будущее.

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В постановлении говорится, что ТСК займется расследованием действий чиновников и лиц, которые способствовали нарушению суверенитета, территориальной целостности, угрожали нацинтересам и безопасности Украины.

Инициатор постановления и глава фракции СН Давид Арахамия заверял, что ТСК займется делом вагнеровцев и "пленками Суркова-Медведчука".

Согласно проекту постановления, ТСК возглавит нардеп СН Маръяна Безуглая, а ее замом станет Шуфрич. Кроме того, в ТСК войдут Юрий Мысягин, Виталий Безгин, Александр Мережко, Александр Завитневич, Алексей Жмеренецкий, Елена Хоменко, Святослав Юраш (все – СН), Игорь Гузь (За будущее) и Николай Люшняк (Доверие).

Также Рада провалила сегодня проект постановления №4105, которым предлагалось создать ТСК по расследованию конкретно и только дела вагнеровцев. Его инициатор Роман Костенко из Голоса написал в Facebook, что монобольшинство провалило постановление "по указанию сверху", а альтернативную комиссию создали – чтобы "блокировать правду".

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Марк Сировой

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