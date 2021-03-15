В Раде хотят изучить пленки Суркова-Медведчука и "вагнергейт": есть проект постановления

В Раду внесен проект постановления о создании временной следственной комиссии, которая должна изучить скандал с "вагнеровцами" и "пленки Суркова-Медведчука", чтобы выяснить возможное "сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность" представителей госвласти и других лиц. Документ внес глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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Группа депутатов Слуги народа с некоторыми другими нардепами хотят расследовать "возможные противоправные действия представителей госвласти и других лиц, способствовавших нарушению госсуверенитета и территориальной целостности и несли угрозу нацинтересам и безопасности Украины".

Главной задачей ВСК заявлено изучение и расследование фактов о "возможном предоставлении представителями госвласти и другими лицами помощи государству-агрессору в противоправной деятельности против Украины" и другие моменты.

В качестве обоснования необходимости создать ВСК приведено то, что "в СМИ опубликовано аудиозаписи, свидетельствующие о сотрудничестве представителей госвласти Украины с должностными лицами государства-агрессора".

Главой ВСК предлагается назначить "слугу" Марьяну Безуглую, ее замом – нардепа пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

Первая поблагодарила в Facebook "все фракции и группы, которые подали представителей и разблокировали процесс" и "не благодарит фракции "ЕС", Голос и Батькивщина, которые не подали людей в ВСК". По ее словам, эта ВСК – о "вагнергейте" и "других резонансных" кейсах.

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ВСК хотят дать год на расследование, а первые ее отчет заслушать на пленарном заседании Рады не позднее чем через полгода.

Поскольку в пленках упоминается Порошенко и его партия не подала представителей, LIGA.net направила запрос на комментарий Евросолидарности.

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Евгений Пилипенко

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